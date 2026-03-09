बिजनेस और फाइनेंस के लिहाज से दिन सकारात्मक रहने वाला है. यदि सप्लायर या वेंडर की ओर से ज्यादा बिलिंग या ओवरचार्जिंग की समस्या चल रही थी तो आज उसका समाधान निकल सकता है. ऑडिट और रीनेगोशिएशन से खर्चों पर नियंत्रण मिलेगा और मुनाफा बढ़ने के संकेत मिलेंगे. ग्रहों का साथ मिलने से व्यापार में चल रही कानूनी अड़चनें भी दूर हो सकती हैं. प्रतिस्पर्धा के बावजूद बिजनेसमैन बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

करियर और जॉब के क्षेत्र में आपकी समझदारी और संतुलन की क्षमता काम आएगी. ऑफिस में आप मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए दो सहकर्मियों या टीमों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा सकते हैं. हालांकि किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको आहत कर सकता है, लेकिन अपने कौशल और धैर्य से आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर क्रोध पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे. मेहनत और अनुशासन से आगे चलकर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

सेहत के मामले में मौसम में बदलाव के कारण हल्की शारीरिक परेशानी या थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लक्की रंग: ब्राउन

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 9

उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें.

