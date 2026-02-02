हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Rashifal 3 February 2026: कन्या राशि चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष बढ़ाएगा चिंता, अधिकारियों से बिगड़ सकते हैं संबंध

Virgo Rashifal 3 February 2026: कन्या राशि चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष बढ़ाएगा चिंता, अधिकारियों से बिगड़ सकते हैं संबंध

Virgo Horoscope 3 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 10:21 PM (IST)


Kanya Rashifal 3 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का 12वें भाव में होना मानसिक व्यय और बाहरी संबंधों में तनाव का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. आज अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहें और किसी भी विवाद से खुद को दूर रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपको बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो सावधान रहें; मार्केट में फंसी हुई पेमेंट न मिलने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर (Down) हो सकती है. निवेश के मामलों में आज हाथ रोकना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन कठिन परिश्रम की मांग करेगा. वर्कलोड ज्यादा होने के कारण आप शाम तक शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में अपने बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, क्योंकि संबंधों में कड़वाहट आने की आशंका है. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, श्रेय आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) आगामी परीक्षाओं को लेकर तनाव न लें. पढ़ाई के साथ-साथ अपनी डाइट और खान-पान का पूरा ख्याल रखें. वहीं, कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है; कड़ी मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन नरम-गरम रहेगा. काम का बोझ और मानसिक तनाव आपको बेचैन कर सकता है. शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें और पर्याप्त नींद लें ताकि आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखें. चंद्रमा की स्थिति के कारण विदेशी संबंधों या दूर रहने वाले प्रियजनों से रिश्तों में दरार आ सकती है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने स्वभाव में विनम्रता लानी चाहिए, अन्यथा अपनों से दूरी बढ़ सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

आज के दिन नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें और संभव हो तो किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. इससे ग्रहण दोष के प्रभाव में कमी आएगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
    नहीं, चंद्रमा-केतु के दोष और 12वें भाव की स्थिति को देखते हुए आज नया काम शुरू करने के बजाय पुराने अटके कामों को गंभीरता से निपटाना बेहतर है.

2. आज ऑफिस में तनाव से कैसे बचें?
     बॉस से बहस करने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. वर्कलोड को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप ज्यादा थकान महसूस न करें.

3. विदेशी संबंधों में सुधार के लिए क्या करें?
    आज संचार (Communication) के दौरान स्पष्टता रखें. किसी भी गलतफहमी को तुरंत बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा रिश्ते टूट सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.

Published at : 02 Feb 2026 10:21 PM (IST)

Daily Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
