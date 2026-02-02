Kanya Rashifal 3 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का 12वें भाव में होना मानसिक व्यय और बाहरी संबंधों में तनाव का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. आज अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहें और किसी भी विवाद से खुद को दूर रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपको बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो सावधान रहें; मार्केट में फंसी हुई पेमेंट न मिलने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर (Down) हो सकती है. निवेश के मामलों में आज हाथ रोकना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन कठिन परिश्रम की मांग करेगा. वर्कलोड ज्यादा होने के कारण आप शाम तक शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में अपने बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, क्योंकि संबंधों में कड़वाहट आने की आशंका है. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, श्रेय आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) आगामी परीक्षाओं को लेकर तनाव न लें. पढ़ाई के साथ-साथ अपनी डाइट और खान-पान का पूरा ख्याल रखें. वहीं, कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है; कड़ी मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन नरम-गरम रहेगा. काम का बोझ और मानसिक तनाव आपको बेचैन कर सकता है. शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें और पर्याप्त नींद लें ताकि आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखें. चंद्रमा की स्थिति के कारण विदेशी संबंधों या दूर रहने वाले प्रियजनों से रिश्तों में दरार आ सकती है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने स्वभाव में विनम्रता लानी चाहिए, अन्यथा अपनों से दूरी बढ़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

येलो (पीला) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

आज के दिन नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें और संभव हो तो किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. इससे ग्रहण दोष के प्रभाव में कमी आएगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?

नहीं, चंद्रमा-केतु के दोष और 12वें भाव की स्थिति को देखते हुए आज नया काम शुरू करने के बजाय पुराने अटके कामों को गंभीरता से निपटाना बेहतर है.

2. आज ऑफिस में तनाव से कैसे बचें?

बॉस से बहस करने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. वर्कलोड को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप ज्यादा थकान महसूस न करें.

3. विदेशी संबंधों में सुधार के लिए क्या करें?

आज संचार (Communication) के दौरान स्पष्टता रखें. किसी भी गलतफहमी को तुरंत बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा रिश्ते टूट सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.