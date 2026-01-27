हेल्थ राशिफल: ब्रह्म योग के प्रभाव से स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. पुरानी परेशानियों में राहत मिल सकती है. मानसिक रूप से भी आप संतुलित रहेंगे. दिनचर्या में योग, प्राणायाम और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा. सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. रुका हुआ पैसा निकालने की कोशिश करें, वरना फंस सकता है. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाना लाभकारी रहेगा.
जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रह सकता है. ऑफिस का काम घर पर भी करना पड़ सकता है और किसी प्रोजेक्ट को दोबारा सुधारना पड़ सकता है. हालांकि अधिकारियों से कुछ मामलों में रियायत या सहयोग मिलने के योग हैं. धैर्य और प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. रुके धन की प्राप्ति से राहत मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, खासकर अनावश्यक चीजों पर. निवेश सोच-समझकर करें.
लव व फैमिली राशिफल: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. आप जो सुझाव देंगे, परिवारजन उसे मान सकते हैं. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. युवा वर्ग दूसरों की मदद करके सम्मान पाएगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़कर सीखने की प्रवृत्ति अपनाएं. आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो भविष्य में काम आएगा. एकाग्रता बनाए रखें.
भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 3
अभाग्यशाली अंक: 8
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना सही है?
छोटे निवेश कर सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय सोच-समझकर लें.
Q2. जॉब में तनाव रहेगा?
काम ज्यादा रहेगा, पर अधिकारियों का सहयोग मिलने से राहत मिलेगी.
Q3. छात्रों के लिए सबसे जरूरी क्या है?
जिद छोड़कर नई चीजें सीखने पर ध्यान दें, यही सफलता दिलाएगा.