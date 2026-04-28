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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 28 April 2026: आत्मविश्वास के साथ छुएंगे सफलता का आसमान, प्रॉपर्टी में निवेश से खुलेंगे करोड़ों के मुनाफे के द्वार

Aaj ka Kanya Rashifal 28 April 2026: आत्मविश्वास के साथ छुएंगे सफलता का आसमान, प्रॉपर्टी में निवेश से खुलेंगे करोड़ों के मुनाफे के द्वार

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 28 अप्रैल 2026 आज बढ़ेगा आत्मविश्वास और कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश से होगा बड़ा लाभ. ऑफिस में बढ़ेगी साख और सेहत में मिलेगा सुधार. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 28 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और सफल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. बिजनेस में कर्मचारियों (Employees) के साथ आपका सामंजस्य इतना बेहतर रहेगा कि काम की गति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए समय बहुत ही सकारात्मक है; आपकी प्लानिंग सफल होगी. निवेश के मामले में, आज आप भाई-बहनों के साथ मिलकर किसी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में करोड़ों का मुनाफा देने की क्षमता रखती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. नई टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपके कठिन से कठिन कार्यों को भी बेहद सरल बना देगा. आप एक कुशल प्रोफेशनल के रूप में उभरेंगे और आपकी साख कार्यस्थल पर बढ़ेगी. निरंतर मेहनत आपको करियर में सफलता की सीढ़ियों पर आगे ले जाएगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन रिकॉर्ड बनाने वाला है. खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में एक नई लय और ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे वे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे. तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी आज का दिन नई खोज और सीखने के लिए बहुत अनुकूल है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होंगे और आप मिलकर भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप लंबे समय से पुराने जोड़ों के दर्द या पीठ की तकलीफ से जूझ रहे थे, तो आज आपको काफी आराम मिलेगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत शांत और संतुलित महसूस करेंगे. उचित व्यायाम जारी रखें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
अशुभ अंक: 9

आज का उपाय:
चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 21 बार 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. उत्तर दिशा की यात्रा से पूर्व गुड़ खाकर निकलना शुभ रहेगा.

FAQs
1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद रहेगा?
हाँ, भाई-बहनों के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया गया निवेश भविष्य में बड़े वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.

2. नया काम शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय नया कार्य शुरू करने के लिए अत्यंत फलदायी और सकारात्मक है.

3. कार्यस्थल पर सफलता के लिए आज क्या विशेष करें?
आज नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और टीम के साथ बेहतर तालमेल रखें, इससे आपके प्रोजेक्ट्स समय पर और कुशलता से पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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