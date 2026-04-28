Aaj ka Kanya Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और सफल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. बिजनेस में कर्मचारियों (Employees) के साथ आपका सामंजस्य इतना बेहतर रहेगा कि काम की गति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए समय बहुत ही सकारात्मक है; आपकी प्लानिंग सफल होगी. निवेश के मामले में, आज आप भाई-बहनों के साथ मिलकर किसी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में करोड़ों का मुनाफा देने की क्षमता रखती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. नई टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपके कठिन से कठिन कार्यों को भी बेहद सरल बना देगा. आप एक कुशल प्रोफेशनल के रूप में उभरेंगे और आपकी साख कार्यस्थल पर बढ़ेगी. निरंतर मेहनत आपको करियर में सफलता की सीढ़ियों पर आगे ले जाएगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन रिकॉर्ड बनाने वाला है. खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में एक नई लय और ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे वे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे. तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी आज का दिन नई खोज और सीखने के लिए बहुत अनुकूल है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होंगे और आप मिलकर भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप लंबे समय से पुराने जोड़ों के दर्द या पीठ की तकलीफ से जूझ रहे थे, तो आज आपको काफी आराम मिलेगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत शांत और संतुलित महसूस करेंगे. उचित व्यायाम जारी रखें.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय:

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 21 बार 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. उत्तर दिशा की यात्रा से पूर्व गुड़ खाकर निकलना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद रहेगा?

हाँ, भाई-बहनों के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया गया निवेश भविष्य में बड़े वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.

2. नया काम शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय नया कार्य शुरू करने के लिए अत्यंत फलदायी और सकारात्मक है.

3. कार्यस्थल पर सफलता के लिए आज क्या विशेष करें?

आज नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और टीम के साथ बेहतर तालमेल रखें, इससे आपके प्रोजेक्ट्स समय पर और कुशलता से पूरे होंगे.

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