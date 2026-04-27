Aaj ka Kanya Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय, हानि और विदेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा के प्रभाव से आज का दिन मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आज महत्वपूर्ण निर्णयों में बड़ों की सलाह लेना अनिवार्य है.

व्यापर और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" का है. घर के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आज भारी पड़ सकता है, जिससे आपका कोई मुख्य क्लाइंट आपसे नाता तोड़ सकता है. विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत आपके इम्पोर्ट (आयात) बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है. नए संपर्कों (Contacts) के कारण काम में रुकावट आने के संकेत हैं, इसलिए किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज तकनीकी समस्याएं सिर उठा सकती हैं. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण सिस्टम क्रैश होने या इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी आपकी किसी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मीटिंग में बाधा डाल सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल साख प्रभावित होगी. ध्यान रहे, नई तकनीक सीखने से बचने का खामियाजा आज आपको सैलरी कट या इंक्रीमेंट रुकने के रूप में भुगतना पड़ सकता है. खुद को अपग्रेड करना ही एकमात्र समाधान है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मनोबल में कमी वाला हो सकता है. वैश्विक स्तर पर चल रही विकट परिस्थितियों या नकारात्मक खबरों के कारण खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगा सकता है, जिससे मैदान पर स्वाभाविक प्रदर्शन करना कठिन होगा. छात्रों को भी एकाग्रता बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ेगी. आज नई शुरुआत के बजाय पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "धैर्य" की परीक्षा होगी. विवाहित जातक एक-दूसरे की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें बड़ा मुद्दा बना सकते हैं. इससे वीकेंड की थकान सोमवार के बड़े कलेश में बदल सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें और पुरानी बातों को कुरेदने से बचें. परिवार के बड़ों के साथ समय बिताना और उनकी बात मानना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. चेहरे पर मुंहासे या अचानक खुजली की समस्या उभर सकती है, जो तनाव का कारण बनेगी. 12वें भाव का चंद्रमा अनिद्रा और मानसिक बेचैनी भी दे सकता है. आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खान-पान से परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और गहराई का प्रतीक)

नीला (शांति और गहराई का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं या पक्षियों को दाना डालें. शाम को "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें.

(FAQs)

1. तकनीकी खराबी से बचने के लिए क्या तैयारी रखें?

आज अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए बैकअप इंटरनेट और डेटा का इंतजाम पहले से रखें. इंटरनेशनल मीटिंग्स से पहले तकनीकी जांच (Tech Check) जरूर करें.

2. इम्पोर्ट बिजनेस में घाटे को कैसे कम करें?

आज विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेकर कोई बड़ा सौदा न करें. बाजार की स्थिति स्थिर होने तक इंतजार करना ही समझदारी होगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ और मंगलकारी रहेगा.

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