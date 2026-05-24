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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 24 May 2026: कन्या राशि ग्रहण दोष से पार्टनरशिप बिजनेस में खड़ी होगी विवाद की स्थिति, मीटिंग में नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें बिजनेसमैन

Aaj ka Kanya Rashifal 24 May 2026: कन्या राशि ग्रहण दोष से पार्टनरशिप बिजनेस में खड़ी होगी विवाद की स्थिति, मीटिंग में नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें बिजनेसमैन

Virgo Horoscope 24 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही समझदारी और आर्थिक सावधानी बरतने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण आज सबसे पहले अपने बढ़ते हुए खर्चों को कम करने की मजबूत प्लानिंग (योजना) तैयार करें. बिजनेस में आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट या पार्टी के साथ मीटिंग करते समय भूलकर भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा संबंधों में आने वाली कड़वाहट का सीधा बुरा असर आपके चलते हुए बिजनेस पर पड़ सकता है. आज आपकी कुंडली में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, जिससे पार्टनर्स के बीच विवाद की सिचुएशन (स्थिति) बन सकती है. इसके अलावा, आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट का बड़ा चेक क्लियर न होने से आपका कोई व्यावसायिक केस या डील प्रभावित होगी, जिसके कारण आपको ऐन वक्त पर अपना ऑनलाइन भुगतान रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सचेत और अनुशासित रहने का है. आज ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने से कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की दिनभर की गई कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और चालाक व्यक्ति ले जा सकता है, जिससे आपके करियर की ग्रोथ (प्रगति) में एक बड़ी बाधा आने के साफ संकेत हैं; इसलिए अपने काम की रिपोर्टिंग खुद सीधे बॉस को करें. आज संडे (रविवार) के आलस्य के कारण वर्कस्पेस पर आपकी जरा सी भी लापरवाही और लेटलतीफी (देरी से काम शुरू करना) की वजह से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, जिससे सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन आत्ममंथन करने का है. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज सबसे पहले अपने मन के भीतर चल रहे सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों और निराशा का पूरी तरह त्याग करें. सकारात्मक सोच के साथ की गई पढ़ाई और अभ्यास ही आपको आपकी फील्ड में आगे लेकर जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. आज किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक गेट-टुगेदर में जाने पर किसी रिलेटिव (रिश्तेदार) के साथ आपकी तीखी बहस या विवाद होने की आशंका है, जिससे दूर रहें. सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके किसी गुप्त लव मैटर (प्रेम प्रसंग) का पता अचानक फैमिली (परिवार के बड़ों) को चल सकता है, जिससे घर में तनाव की स्थिति बन सकती है; इसलिए अपनी सीमाओं में रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
बात करें यदि आपकी सेहत की, तो आज का दिन शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकता है. दिनभर की मानसिक चिंताओं, दौड़भाग और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण आप आज शाम तक पूरी तरह थक सकते हैं और खुद को शारीरिक रूप से काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं. उत्तम स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन लें और भरपूर आराम करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोष और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा या महालक्ष्मी के मंदिर में कपूर की दो टिकिया जलाकर आरती करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 May 2026 03:25 AM (IST)
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