Aaj ka Kanya Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही समझदारी और आर्थिक सावधानी बरतने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण आज सबसे पहले अपने बढ़ते हुए खर्चों को कम करने की मजबूत प्लानिंग (योजना) तैयार करें. बिजनेस में आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट या पार्टी के साथ मीटिंग करते समय भूलकर भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा संबंधों में आने वाली कड़वाहट का सीधा बुरा असर आपके चलते हुए बिजनेस पर पड़ सकता है. आज आपकी कुंडली में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, जिससे पार्टनर्स के बीच विवाद की सिचुएशन (स्थिति) बन सकती है. इसके अलावा, आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट का बड़ा चेक क्लियर न होने से आपका कोई व्यावसायिक केस या डील प्रभावित होगी, जिसके कारण आपको ऐन वक्त पर अपना ऑनलाइन भुगतान रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सचेत और अनुशासित रहने का है. आज ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने से कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की दिनभर की गई कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और चालाक व्यक्ति ले जा सकता है, जिससे आपके करियर की ग्रोथ (प्रगति) में एक बड़ी बाधा आने के साफ संकेत हैं; इसलिए अपने काम की रिपोर्टिंग खुद सीधे बॉस को करें. आज संडे (रविवार) के आलस्य के कारण वर्कस्पेस पर आपकी जरा सी भी लापरवाही और लेटलतीफी (देरी से काम शुरू करना) की वजह से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, जिससे सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन आत्ममंथन करने का है. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज सबसे पहले अपने मन के भीतर चल रहे सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों और निराशा का पूरी तरह त्याग करें. सकारात्मक सोच के साथ की गई पढ़ाई और अभ्यास ही आपको आपकी फील्ड में आगे लेकर जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. आज किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक गेट-टुगेदर में जाने पर किसी रिलेटिव (रिश्तेदार) के साथ आपकी तीखी बहस या विवाद होने की आशंका है, जिससे दूर रहें. सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके किसी गुप्त लव मैटर (प्रेम प्रसंग) का पता अचानक फैमिली (परिवार के बड़ों) को चल सकता है, जिससे घर में तनाव की स्थिति बन सकती है; इसलिए अपनी सीमाओं में रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

बात करें यदि आपकी सेहत की, तो आज का दिन शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकता है. दिनभर की मानसिक चिंताओं, दौड़भाग और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण आप आज शाम तक पूरी तरह थक सकते हैं और खुद को शारीरिक रूप से काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं. उत्तम स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन लें और भरपूर आराम करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोष और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा या महालक्ष्मी के मंदिर में कपूर की दो टिकिया जलाकर आरती करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.