Aaj ka Kanya Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन एक नई सुबह और बड़ी आर्थिक राहत लेकर आया है. आपका जो बिजनेस अब तक आपको लगातार निराशा और नुकसान देता आ रहा था, आज से अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म (प्रदर्शन) करना शुरू करेगा, जिससे आपकी प्रॉफिट अर्निंग (मुनाफे की कमाई) में तेजी से बढ़ोतरी होगी. यदि आप अपने व्यापार विस्तार के लिए बैंक से कोई नया लोन (ऋण) ले रहे हैं, तो आज एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस लोन के पैसे को केवल मुख्य काम में लगाएं, इसे बेफिजूल के दिखावे या अन्य कामों में बिल्कुल भी खर्च न करें. बिजनेसमैन के द्वारा भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व में किए गए इनवेस्टमेंट (निवेश) से आज आपको उम्मीद से कहीं बेहतर आउटपुट (रिटर्न) प्राप्त होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ने और तरक्की पाने का है. आपके जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ (प्रगति) के लिए आज आप वर्कप्लेस पर बिना किसी हड़बड़ाहट के बिल्कुल रिलैक्स होकर कूल माइंड से वर्क करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी. आज कार्यक्षेत्र में आपके को-वर्कर्स (सहकर्मियों) का भरपूर साथ और सहयोग आपको मिल सकता है. एक बात का विशेष ख्याल रखें; ऑफिस में दूसरों की मदद करने की बात तो ठीक है, किंतु आज किसी की भी बैक-सपोर्ट सोच-समझ कर और सीमाओं में रहकर करें, क्योंकि ज्यादा दखल देने से मदद के बदले आपको अपयश या बदनामी भी मिल सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन सुनहरे परिणाम लेकर आया है. स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और खेलकूद के फील्ड (क्षेत्र) में अपनी खुद की उम्मीद से भी कहीं गुना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. आपकी एकाग्रता और तार्किक क्षमता आज आपको क्लास में सबसे आगे रखेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और समृद्धि की सौगात लेकर आया है. आपकी पर्सनल लाइफ (व्यक्तिगत जीवन) में आज चारों तरफ से समृद्धि आने के मजबूत आसार हैं. आज आप अपने परिजनों, जीवनसाथी और अपने अजीज दोस्तों के साथ किसी गेट-टुगेदर या पारिवारिक चर्चा में बहुत ही खुशनुमा और यादगार समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का पूरा दिन आपके पक्ष में झुका रहेगा. रुके हुए काम बनने और बिजनेस में मुनाफा होने से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा. सेहत के मामले में समय आपके लिये पूरी तरह अनुकूल रहने के आसार हैं; आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज बहुत ऊंचा रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और वृद्धि योग के शुभ संयोग पर कन्या राशि के जातक अपनी सुख-समृद्धि और आय बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद बर्फी का भोग लगाएं. इसके साथ ही ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें.

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