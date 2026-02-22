हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Virgo Rashifal 22 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में रखें धैर्य और संयम, सेहत पर खर्च बढ़ने की आशंका

Aaj ka Virgo Rashifal 22 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में रखें धैर्य और संयम, सेहत पर खर्च बढ़ने की आशंका

Virgo Horoscope 22 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 02:25 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि आज अनचाहे खर्च या स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. धैर्य से काम लेना ही आज की सबसे बड़ी जीत होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बावजूद, 8वें चन्द्रमा के कारण किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को दो बार जांच लें. शत्रु पक्ष आज हावी होने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को गुप्त रखें. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, लेकिन वह जोखिम भरा हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज काम का दबाव अधिक रहेगा. सहकर्मियों के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. ऑफिस में किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहना ही आपके करियर के लिए बेहतर होगा. दोपहर के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होगा और आप अधूरे कार्यों को निपटाने में सफल रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बिठाने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए शांत रहें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से तनाव कम होगा. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी. योग और प्राणायाम का सहारा लेना आपकी मानसिक स्पष्टता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. पेट से जुड़ी समस्याएं या एलर्जी परेशान कर सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं. वाहन चलाते समय भी आज विशेष सावधानी बरतें.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: पक्षियों को दाना डालें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
  नहीं, चन्द्रमा के 8वें भाव में होने के कारण आज बड़े निवेश से बचना चाहिए. यदि बहुत जरूरी हो, तो किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें.

2. कार्यक्षेत्र में विवादों से कैसे बचें?
    आज चुप रहकर अपना काम करना ही सबसे अच्छा बचाव है. दूसरों के मामलों में दखल न दें और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

3. आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
   आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें. तनाव कम करने के लिए शाम को कुछ समय मौन रहें या ध्यान (Meditation) करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Kanya Rashifal Aaj Ka Virgo Rashifal
और पढ़ें
