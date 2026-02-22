Kanya Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि आज अनचाहे खर्च या स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. धैर्य से काम लेना ही आज की सबसे बड़ी जीत होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बावजूद, 8वें चन्द्रमा के कारण किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को दो बार जांच लें. शत्रु पक्ष आज हावी होने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को गुप्त रखें. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, लेकिन वह जोखिम भरा हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज काम का दबाव अधिक रहेगा. सहकर्मियों के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. ऑफिस में किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहना ही आपके करियर के लिए बेहतर होगा. दोपहर के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होगा और आप अधूरे कार्यों को निपटाने में सफल रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बिठाने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए शांत रहें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से तनाव कम होगा. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी. योग और प्राणायाम का सहारा लेना आपकी मानसिक स्पष्टता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. पेट से जुड़ी समस्याएं या एलर्जी परेशान कर सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं. वाहन चलाते समय भी आज विशेष सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: पक्षियों को दाना डालें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, चन्द्रमा के 8वें भाव में होने के कारण आज बड़े निवेश से बचना चाहिए. यदि बहुत जरूरी हो, तो किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें.

2. कार्यक्षेत्र में विवादों से कैसे बचें?

आज चुप रहकर अपना काम करना ही सबसे अच्छा बचाव है. दूसरों के मामलों में दखल न दें और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

3. आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें. तनाव कम करने के लिए शाम को कुछ समय मौन रहें या ध्यान (Meditation) करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.