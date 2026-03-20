Kanya Rashifal 20 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा 7वें भाव में होने से आपका फोकस साझेदारी, रिश्तों और बिजनेस पर रहेगा. दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर अच्छे लाभ मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें. मुंह में छाले या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें और पानी का सेवन बढ़ाएं. आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलने के योग हैं. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर की सलाह को महत्व दें. कर्ज लेने या देने से आज बचना ही बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है. अगर आप टेम्परेरी जॉब में हैं, तो परमानेंट होने के योग बन रहे हैं. वर्कस्पेस पर नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में करियर ग्रोथ में मदद करेंगे. अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनके प्यार का आनंद लेंगे. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचें. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने-अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हालांकि, ओवरवर्क से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: रेड

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

हां, खासकर नए प्रोडक्ट और सरकारी काम से लाभ मिल सकता है.

2. नौकरी में क्या शुभ संकेत हैं?

टेम्परेरी जॉब वालों को परमानेंट होने की खुशखबरी मिल सकती है.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

मुंह के छाले या पाचन समस्या हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें.

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