करियर और जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर अपनी ही किसी गलती के कारण जांच या स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन जो प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए हैं, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. संयमित व्यवहार और दस्तावेज़ी सतर्कता बनाए रखें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यवसाय में खर्चों की अधिकता रह सकती है. अनावश्यक निवेश या जल्दबाजी में किए गए सौदे नुकसान दे सकते हैं. किसी भी डील को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. व्यर्थ प्रयासों और जोखिम से दूर रहें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स स्वयं को कमजोर या अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता कम होगी. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार जरूरी है. कठिन विषयों को समझने के लिए मार्गदर्शन लें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा. परिवार, विशेषकर माता का सहयोग कठिन समय में सहारा बनेगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाएं.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पेट संबंधी समस्या या कमजोरी महसूस हो सकती है. पौष्टिक और हल्का भोजन करें, बाहर के भोजन से बचें.
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका दहन में हल्दी और मूंग अर्पित करें तथा “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और बुद्धि में स्थिरता आएगी.
FAQs
Q1. क्या आज खर्च बढ़ सकते हैं?
हाँ, अनावश्यक खर्च की संभावना है, इसलिए सावधानी रखें.
Q2. क्या प्रमोशन मिलेगा?
अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
संतुलित आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें.