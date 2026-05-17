Aaj ka Kanya Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है.

चंद्रमा आज आपके 9th हाउस (भाग्य भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज किसी शुभ कार्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

गवर्नमेंट के न्यू रूल्स से आज आपको सीधा लाभ मिलेगा, जिससे आपके विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और इंटरनेशनल लेवल पर निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे. यदि पूर्व में आपकी किसी लोन एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई थी, तो आज संडे के दिन उसे दूर करने में जुट जाएं. अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि वीक स्टार्टिंग में बैंक मैनेजर की तरफ से आपको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सके और आपका काम बन जाए.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन संतुलन वाला रहेगा. बॉस के साथ आज आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहने वाली है, वे न केवल आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे बल्कि कंपनी की भविष्य की बड़ी योजनाओं में आपको मुख्य रूप से शामिल भी करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और करियर को नई दिशा मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी भव्य व मनोरंजक स्थान पर घूमने जाने या बाहर डिनर करने की योजना बहुत शानदार तरीके से सफल होगी. इससे घर के सदस्यों के बीच चल रहे पुराने मनमुटाव दूर होंगे और आपसी रिश्तों में गजब की मजबूती आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मैदान पर जीत हासिल करने का है. खेल के मैदान पर आज आपका पूरा दबदबा रहेगा और आपके प्रतिद्वंद्वी आपके कौशल के सामने टिक नहीं पाएंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी रणनीतियों का पूरा लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आज आप स्वयं भी मानसिक अवसाद और अत्यधिक तनाव के कारण शारीरिक रूप से बेहद कमजोर महसूस कर सकते हैं. काम के बीच में आराम जरूर करें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 6

विशेष उपाय: अपनी शारीरिक व मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आज सुबह सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय “ऊँ आदित्याय नमः” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें.

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