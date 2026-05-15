Aaj ka Kanya Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संभलकर चलने का है. चंद्रमा आज आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और यात्रा में कष्ट का संकेत देते हैं. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. मार्केट में एडवरटाइजिंग के लिए किए गए भारी-भरकम खर्चे का परिणाम उम्मीद के मुताबिक न पाकर आप चकित रह जाएंगे. इससे सोशल और मार्केटिंग टीम पर से आपका विश्वास उठ सकता है. इसके अलावा, जो लोग बैंक से लोन की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें आज निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि ग्रह स्थिति अनुकूल न होने से लोन फाइल रिजेक्ट होने की आशंका है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपको अपनी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना होगा. आपके प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्स किसी करीबी को-वर्कर द्वारा कॉपी किए जा सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन का व्यवहार आज थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव ऑफिस के प्रोफेशनल माहौल पर पड़ेगा. सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज तनाव बढ़ सकता है. घरेलू संपत्ति को लेकर भाइयों के साथ कोई नया कानूनी विवाद खड़ा होने के संकेत हैं. यह विवाद इतना गहरा सकता है कि वर्षों पुराने रिश्तों में दरार आने की नौबत आ जाए. बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करें और आवेश में आकर कोई कठोर निर्णय न लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन आत्म-संतुष्टि की कमी वाला रहेगा. प्रैक्टिस के दौरान प्लेयर्स बार-बार गलतियां करेंगे और अपने ही प्रदर्शन से असंतुष्ट रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. एकाग्रता में कमी आने के कारण छात्रों को भी पढ़ाई में कठिनाई महसूस होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी डाइट पर सख्त नियंत्रण रखना होगा. तला-भुना और मसालेदार भोजन आज आपके शरीर के लिए जहर के समान काम कर सकता है. अपच और पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बेहतर होगा कि आज केवल सादे और घर के बने खाने पर ही निर्भर रहें और खूब पानी पिएं.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज चुनौतीपूर्ण रह सकती है. मार्केटिंग पर हुआ फिजूलखर्च बजट बिगाड़ सकता है. लोन या कर्ज की उम्मीद रखने वालों को सफलता मिलना मुश्किल है. निवेश से जुड़े बड़े फैसले आज टाल देना ही समझदारी होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 9

अनलक्की अंक: 3

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं. यात्रा टालना संभव न हो तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं.

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