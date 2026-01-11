हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Rashifal 12 January 2026: कन्या राशि की इनकम बढ़ेगी, तारीफ और सफलता से मन रहेगा खुश

Virgo Horoscope 12 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Kanya Rashifal 12 January 2026 in Hindi:  आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिससे धन, परिवार और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. पैतृक संपत्ति की देखभाल करें और उससे जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें. आज लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

मोटापा और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है. देर रात तक जागना और अनियमित खानपान आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं. हल्का भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी वॉक या योग आपको फिट रखने में मदद करेगा.

बिजनेस राशिफल

ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है. आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से जुटे रहेंगे, जिससे बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा. नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और पुराने ग्राहकों से भी बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर बॉस और सीनियर्स आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. आपकी मेहनत और ईमानदारी की खुले दिल से तारीफ होगी. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और आने वाले समय में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

धृति योग के कारण आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. साइड इनकम या कोई अतिरिक्त प्रोजेक्ट आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा. पैसों को सही जगह निवेश करने से भविष्य सुरक्षित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

काम का बोझ अधिक होने के कारण परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है. पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर रहेगा और अच्छे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 4

उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा
हां, नए आय स्रोतों से जुड़ा निवेश लाभकारी हो सकता है, लेकिन सोच-समझकर करें.

2. सेहत सुधारने के लिए क्या करें
समय पर सोना, हल्का भोजन और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा.

3. क्या करियर में आगे बढ़ने के योग हैं
हां, आपकी मेहनत से सीनियर्स प्रभावित होंगे और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Horoscope Today Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026
