Virgo Rashifal 12 January 2026: कन्या राशि की इनकम बढ़ेगी, तारीफ और सफलता से मन रहेगा खुश

स्वास्थ्य राशिफल
मोटापा और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है. देर रात तक जागना और अनियमित खानपान आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं. हल्का भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी वॉक या योग आपको फिट रखने में मदद करेगा.
बिजनेस राशिफल
ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है. आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से जुटे रहेंगे, जिससे बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा. नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और पुराने ग्राहकों से भी बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा.
नौकरी और करियर राशिफल
वर्कस्पेस पर बॉस और सीनियर्स आपके काम से बेहद खुश रहेंगे. आपकी मेहनत और ईमानदारी की खुले दिल से तारीफ होगी. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और आने वाले समय में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
धृति योग के कारण आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. साइड इनकम या कोई अतिरिक्त प्रोजेक्ट आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा. पैसों को सही जगह निवेश करने से भविष्य सुरक्षित रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
काम का बोझ अधिक होने के कारण परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.
शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है. पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर रहेगा और अच्छे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक संकेत मिलेंगे.
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 4
उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.
FAQs
1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा
हां, नए आय स्रोतों से जुड़ा निवेश लाभकारी हो सकता है, लेकिन सोच-समझकर करें.
2. सेहत सुधारने के लिए क्या करें
समय पर सोना, हल्का भोजन और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा.
3. क्या करियर में आगे बढ़ने के योग हैं
हां, आपकी मेहनत से सीनियर्स प्रभावित होंगे और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.