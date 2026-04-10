Aaj Ka Kanya Rashifal: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने वाला रहेगा. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. नक्षत्र गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो प्रतिकूल स्थितियों में भी आपको धैर्य प्रदान करेंगे.

चंद्रमा आज शाम 06:04 तक आपके चतुर्थ भाव (सुख और माता का स्थान) में रहेंगे, जिससे पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति की संभावना बनी हुई है, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. शुभ कार्यों या महत्वपूर्ण प्लानिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक का समय अनुकूल है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद परिणाम दे सकता है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यापारिक निर्णयों में भावुकता ला सकता है. एंसेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में पुरानी परंपराओं और नई टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल न बैठने से कार्य की गति धीमी हो सकती है. आज बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है. आर्थिक रूप से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है; विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाने का समय कठिन है. अंतिम समय पर इन्वेस्टर के पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए किसी भी डील को पक्का न मानें जब तक वह कागजों पर न आ जाए.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर छठे भाव का स्वामी और चंद्रमा की स्थिति ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति के कारण आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाने की कोशिश कर सकता है. अपनी उपलब्धियों और किए गए कार्यों का लिखित रिकॉर्ड (Log/Report) अपने सीनियर के साथ साझा करने में संकोच न करें. आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद आपके आधिकारिक रिकॉर्ड को खराब कर सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

चौथा भाव पारिवारिक सुख का है, जहां चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति कलह का कारण बनती है. परिवार में किसी पुरानी समस्या को लेकर बहस छिड़ सकती है. लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर की किसी पुरानी बात को कुरेदने से रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है. आज अपनी ईगो (Ego) को किनारे रखकर शांति बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेना ही रिश्ते को बचाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

एकाग्रता की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. खेल या शारीरिक गतिविधियों से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का है. कोच की तकनीकी सलाह को नजरअंदाज करना आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस दोनों को बिगाड़ सकता है. पढ़ाई में आज आपको सामान्य से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

चतुर्थ भाव फेफड़ों और छाती से भी संबंध रखता है, साथ ही बदलते मौसम का प्रभाव आप पर जल्दी होगा. बदलते मौसम के प्रति लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, खासकर जुकाम और सांस संबंधी समस्या हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहना चाहिए. विरोधी आपकी किसी पुरानी और विवादित टिप्पणी को वायरल कर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow) - यह आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु की उपासना करें और चने की दाल का दान करें. पक्षियों को दाना खिलाना आपके मानसिक क्लेश को दूर करेगा.

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