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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 10 April 2026: चतुर्थ चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव, निवेश और पारिवारिक मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Aaj ka Kanya Rashifal 10 April 2026: चतुर्थ चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव, निवेश और पारिवारिक मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Virgo Horoscope Today in Hindi: कन्या राशिफल 10 अप्रैल 2026 चतुर्थ चंद्रमा से पारिवारिक तनाव और व्यापार में तकनीकी बाधाएं संभव. निवेश के मामलों में सावधानी रखें. जानें सटीक पंचांग और विशेष उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने वाला रहेगा. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. नक्षत्र गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो प्रतिकूल स्थितियों में भी आपको धैर्य प्रदान करेंगे. 

चंद्रमा आज शाम 06:04 तक आपके चतुर्थ भाव (सुख और माता का स्थान) में रहेंगे, जिससे पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति की संभावना बनी हुई है, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. शुभ कार्यों या महत्वपूर्ण प्लानिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक का समय अनुकूल है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद परिणाम दे सकता है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यापारिक निर्णयों में भावुकता ला सकता है. एंसेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में पुरानी परंपराओं और नई टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल न बैठने से कार्य की गति धीमी हो सकती है. आज बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है. आर्थिक रूप से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है; विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाने का समय कठिन है. अंतिम समय पर इन्वेस्टर के पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए किसी भी डील को पक्का न मानें जब तक वह कागजों पर न आ जाए.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर छठे भाव का स्वामी और चंद्रमा की स्थिति ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति के कारण आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाने की कोशिश कर सकता है. अपनी उपलब्धियों और किए गए कार्यों का लिखित रिकॉर्ड (Log/Report) अपने सीनियर के साथ साझा करने में संकोच न करें. आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद आपके आधिकारिक रिकॉर्ड को खराब कर सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
चौथा भाव पारिवारिक सुख का है, जहां चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति कलह का कारण बनती है. परिवार में किसी पुरानी समस्या को लेकर बहस छिड़ सकती है. लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर की किसी पुरानी बात को कुरेदने से रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है. आज अपनी ईगो (Ego) को किनारे रखकर शांति बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेना ही रिश्ते को बचाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
एकाग्रता की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. खेल या शारीरिक गतिविधियों से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का है. कोच की तकनीकी सलाह को नजरअंदाज करना आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस दोनों को बिगाड़ सकता है. पढ़ाई में आज आपको सामान्य से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)
चतुर्थ भाव फेफड़ों और छाती से भी संबंध रखता है, साथ ही बदलते मौसम का प्रभाव आप पर जल्दी होगा. बदलते मौसम के प्रति लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, खासकर जुकाम और सांस संबंधी समस्या हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहना चाहिए. विरोधी आपकी किसी पुरानी और विवादित टिप्पणी को वायरल कर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे.

  •  भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow) - यह आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.
  •  भाग्यशाली अंक: 3
  •  अशुभ अंक: 6
  •  विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु की उपासना करें और चने की दाल का दान करें. पक्षियों को दाना खिलाना आपके मानसिक क्लेश को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope
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