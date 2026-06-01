Aaj ka Kanya Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को पूरी तरह भरने और नए रास्ते खोलने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग का महाशुभ निर्माण होने से बिजनेसमैन को बाजार में 'इनकम के नए स्रोत' (आय के अतिरिक्त साधन) बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

जो जातक विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस (E-commerce या डिजिटल व्यापार) करने वाले हैं, वे आज पूरी तरह अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में जुट जाएंगे; जिससे आपके बिजनेस में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व बड़े बदलाव होंगे और प्रॉफिट (मुनाफा) का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलताएं और बड़ी सराहना लेकर आया है. वर्कप्लेस पर आज आपको अपने काम की 'रेटिंग' से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है; ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि हो सके तो आप आज अपनी पुरानी सभी अचीवमेंट्स (उपलब्धियों) की एक अच्छी लिस्ट बनाकर अपने मैनेजर को जरूर भेजें, यह आपके प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी.

वर्कस्पेस पर आज आपके बॉस और सीनियर्स के मुंह से आपकी तारीफों के बड़े-बड़े पुल बांधे जाएंगे, जिससे दफ्तर में आपकी लीडरशिप इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. हालांकि, काम के भारी वर्कलोड (काम के बोझ) की वजह से आज आपको परिवार से थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है; किसी जरूरी ऑफिशियल यात्रा (आधिकारिक टूर) के मजबूत योग आज अचानक बन सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और बच्चों के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और खुशियों से भरा रहने वाला है. तीसरा चंद्रमा आपके उत्साह को बढ़ाएगा. चूंकि जून (June) का महीना शुरू हो रहा है, इसलिए बच्चे आज अपनी हॉलिडे (स्कूल की छुट्टियों) का भरपूर आनंद लेंगे; अपने क्लोज फ्रेंड्स (दोस्तों) के साथ आज वे किसी खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाने की शानदार प्लानिंग आसानी से बना सकते हैं, जिससे उनका मन प्रफुल्लित रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर बातचीत करने का संकेत दे रहा है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से पराक्रम तो मजबूत रहेगा, लेकिन घरेलू मोर्चे पर आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक या वैचारिक मतभेद होने की आशंका बनी हुई है; ऐसी स्थिति में अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और शांत रहकर परिस्थितियों को संभालें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आपके भीतर अद्भुत साहस और काम करने का नया जोश बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ हुई नोकझोंक के कारण शाम को थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना और बॉस से मिली तारीफ उसे तुरंत दूर कर देगी.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सिद्ध योग की महाशुभता पाने और इनकम के स्रोतों को और मजबूत करने के लिए मां सरस्वती की वंदना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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