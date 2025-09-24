Kal Ka Rashifal: 25 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल (Tomorrow Horoscope)-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है. परिवार में किसी की तरक्की से उत्सव का माहौल बनेगा, बच्चे खुश होंगे और उन्हें उपहार देंगे. पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. घर की व्यवस्था सही रहेगी और राजनीतिक-सामाजिक दायरे को विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा.

बुजुर्गों के साथ समय बिताने से मन को शांति और खुशी मिलेगी. मित्रों के साथ मिलकर मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने से दिन और भी आनंदमय रहेगा.

शुभ रंग: लाल

लाल शुभ अंक: 5

5 उपाय: घर के मंदिर में दीपक जलाएं और माता रानी के मंत्र का जाप करें.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और घर में सुख-सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का योग बन रहा है. व्यवसायिक गतिविधियां धीमी रहेंगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना उचित रहेगा.

नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति और सुकून के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं. बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उन्हें संतुष्ट करेगा.

शुभ रंग: हल्का नीला

हल्का नीला शुभ अंक: 3

3 उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. नई नौकरी के अवसर बनेंगे और चल रही उलझनें खत्म होंगी. आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें और खर्चों में संतुलन बनाएं. रिश्तों में सुधार के लिए अपने सुझाव दें, पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाए रखें. कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, सावधानीपूर्वक निर्णय लें.

शुभ रंग: पीला

पीला शुभ अंक: 7

7 उपाय: घर में धनार्जन के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन खास रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे. अध्यात्म और धर्म-कर्म में रुचि सकारात्मक ऊर्जा देगी. जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. काम में फोकस भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. बिजनेसमैन किसी साझेदारी पर विचार कर सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार अच्छा रखें.

शुभ रंग: सफेद

सफेद शुभ अंक: 2

2 उपाय: घर के मंदिर में दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. किसी को दिए गए पैसे वापस मिलेंगे. काम के सिलसिले में मित्र का घर आना हो सकता है. वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. राजनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे. पारिवारिक सदस्य के करियर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

छात्रों के लिए टीचर से डाउट क्लियर करने का समय अच्छा रहेगा. ऑफिस में प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मिल सकती है.

शुभ रंग: नारंगी

नारंगी शुभ अंक: 1

1 उपाय: सूर्य देव को गुड़ अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. ऑफिस के दोस्तों के साथ समय बिताया जा सकता है. काम में व्यस्तता रहेगी और संदेह करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं. समय के अनुसार खुद में बदलाव करना आवश्यक है. विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पूरा करने में बहन का सहयोग मिलेगा.

टीचर से सहायता लेने में संकोच न करें. व्यावसायिक सफलता से माता-पिता प्रसन्न होंगे.

शुभ रंग: हरा

हरा शुभ अंक: 4

4 उपाय: तुलसी का पानी हर सुबह पीएं.

तुला राशि

आज का दिन फेवरेबल रहेगा. दिन तरक्की देने वाला रहेगा और आसपास की सफाई का ध्यान रखें. फंसे पैसे को पाने का समय अनुकूल है. प्रॉपर्टी या घर की वस्तुओं की खरीदारी पर समय व्यतीत होगा.

बच्चों को आपके मार्गदर्शन में सफलता मिल सकती है. कम मेहनत में भी सफलता मिलने से मूड अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी शुभ अंक: 8

8 उपाय: अपने कार्यस्थल पर हल्का नीला दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन सुनहरा रहेगा. काम समय पर पूरा होगा और पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें. परिवार पर धन खर्च करने से संतुष्टि मिलेगी. दूसरों की नजर में आपकी छवि सुधरेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. मेहमानों की आवाजाही से व्यक्तिगत काम में देरी हो सकती है. बुजुर्गों की सहायता करने पर मन खुश रहेगा.

शुभ रंग: लाल-नारंगी

लाल-नारंगी शुभ अंक: 6

6 उपाय: किसी बुजुर्ग को दाल या कपड़े दान करें.

धनु राशि

आज का दिन ठीक रहेगा. जीवनसाथी को डिनर के लिए ले जाने से प्रेम बढ़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलने पर शांति और ऊर्जा महसूस होगी. अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम बढ़ेगा. नकारात्मक सोच से बचें.

शुभ रंग: नीला

नीला शुभ अंक: 9

9 उपाय: गंगा जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें.

मकर राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काम व्यवस्थित होंगे. परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी. प्रॉपर्टी डीलर को अधिक लाभ होगा. फिजूल की बातों पर बहस न करें. महिलाएं अपने काम में व्यस्त रहेंगी.

शुभ रंग: सफेद

सफेद शुभ अंक: 3

3 उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में हल्का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन उत्तम रहेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्च करें. अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सरलता से पूरा करना प्रसन्नता देगा. सामाजिक गतिविधियों में योगदान रहेगा और पहचान भी मिलेगी.

फैशन डिजाइनर को लाभ होगा. पुराने दोस्तों से बातचीत में लचीलापन रखें. मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा.

शुभ रंग: नीला

नीला शुभ अंक: 5

5 उपाय: किसी भी काम की शुरुआत नारंगी रंग के फूल से करें.

मीन राशि

आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर ध्यान दें. बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें. स्वास्थ्य फिट रहेगा. लवमेट के लिए दिन शानदार रहेगा और जीवनसाथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे.

शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी शुभ अंक: 7

7 उपाय: चंदन के तिलक से दिन की शुरुआत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.