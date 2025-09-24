हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 25 सितंबर को इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! करियर, धन और सेहत के लिए जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 25 सितंबर को इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! करियर, धन और सेहत के लिए जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 25 September 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 25 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल (Tomorrow Horoscope)-

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है. परिवार में किसी की तरक्की से उत्सव का माहौल बनेगा, बच्चे खुश होंगे और उन्हें उपहार देंगे. पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. घर की व्यवस्था सही रहेगी और राजनीतिक-सामाजिक दायरे को विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा.

बुजुर्गों के साथ समय बिताने से मन को शांति और खुशी मिलेगी. मित्रों के साथ मिलकर मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने से दिन और भी आनंदमय रहेगा.

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 5
  • उपाय: घर के मंदिर में दीपक जलाएं और माता रानी के मंत्र का जाप करें.

वृष राशि
आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और घर में सुख-सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का योग बन रहा है. व्यवसायिक गतिविधियां धीमी रहेंगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना उचित रहेगा.

नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति और सुकून के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं. बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उन्हें संतुष्ट करेगा.

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 3
  • उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें.

मिथुन राशि
आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. नई नौकरी के अवसर बनेंगे और चल रही उलझनें खत्म होंगी. आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें और खर्चों में संतुलन बनाएं. रिश्तों में सुधार के लिए अपने सुझाव दें, पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाए रखें. कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, सावधानीपूर्वक निर्णय लें.

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 7
  • उपाय: घर में धनार्जन के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

कर्क राशि
आज का दिन खास रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे. अध्यात्म और धर्म-कर्म में रुचि सकारात्मक ऊर्जा देगी. जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. काम में फोकस भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. बिजनेसमैन किसी साझेदारी पर विचार कर सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार अच्छा रखें.

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • उपाय: घर के मंदिर में दूध अर्पित करें.

सिंह राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा. किसी को दिए गए पैसे वापस मिलेंगे. काम के सिलसिले में मित्र का घर आना हो सकता है. वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. राजनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे. पारिवारिक सदस्य के करियर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

छात्रों के लिए टीचर से डाउट क्लियर करने का समय अच्छा रहेगा. ऑफिस में प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मिल सकती है.

  • शुभ रंग: नारंगी
  • शुभ अंक: 1
  • उपाय: सूर्य देव को गुड़ अर्पित करें.

कन्या राशि
आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. ऑफिस के दोस्तों के साथ समय बिताया जा सकता है. काम में व्यस्तता रहेगी और संदेह करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं. समय के अनुसार खुद में बदलाव करना आवश्यक है. विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पूरा करने में बहन का सहयोग मिलेगा.

टीचर से सहायता लेने में संकोच न करें. व्यावसायिक सफलता से माता-पिता प्रसन्न होंगे.

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 4
  • उपाय: तुलसी का पानी हर सुबह पीएं.

तुला राशि
आज का दिन फेवरेबल रहेगा. दिन तरक्की देने वाला रहेगा और आसपास की सफाई का ध्यान रखें. फंसे पैसे को पाने का समय अनुकूल है. प्रॉपर्टी या घर की वस्तुओं की खरीदारी पर समय व्यतीत होगा.

बच्चों को आपके मार्गदर्शन में सफलता मिल सकती है. कम मेहनत में भी सफलता मिलने से मूड अच्छा रहेगा.

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 8
  • उपाय: अपने कार्यस्थल पर हल्का नीला दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि
आज का दिन सुनहरा रहेगा. काम समय पर पूरा होगा और पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें. परिवार पर धन खर्च करने से संतुष्टि मिलेगी. दूसरों की नजर में आपकी छवि सुधरेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. मेहमानों की आवाजाही से व्यक्तिगत काम में देरी हो सकती है. बुजुर्गों की सहायता करने पर मन खुश रहेगा.

  • शुभ रंग: लाल-नारंगी
  • शुभ अंक: 6
  • उपाय: किसी बुजुर्ग को दाल या कपड़े दान करें.

धनु राशि
आज का दिन ठीक रहेगा. जीवनसाथी को डिनर के लिए ले जाने से प्रेम बढ़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलने पर शांति और ऊर्जा महसूस होगी. अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम बढ़ेगा. नकारात्मक सोच से बचें.

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 9
  • उपाय: गंगा जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें.

मकर राशि
आज का दिन अनुकूल रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काम व्यवस्थित होंगे. परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी. प्रॉपर्टी डीलर को अधिक लाभ होगा. फिजूल की बातों पर बहस न करें. महिलाएं अपने काम में व्यस्त रहेंगी.

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 3
  • उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में हल्का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि
आज का दिन उत्तम रहेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्च करें. अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सरलता से पूरा करना प्रसन्नता देगा. सामाजिक गतिविधियों में योगदान रहेगा और पहचान भी मिलेगी.

फैशन डिजाइनर को लाभ होगा. पुराने दोस्तों से बातचीत में लचीलापन रखें. मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा.

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 5
  • उपाय: किसी भी काम की शुरुआत नारंगी रंग के फूल से करें.

मीन राशि
आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर ध्यान दें. बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें. स्वास्थ्य फिट रहेगा. लवमेट के लिए दिन शानदार रहेगा और जीवनसाथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे.

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • उपाय: चंदन के तिलक से दिन की शुरुआत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
2025 एशिया कप में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा टॉप पर नहीं
2025 एशिया कप में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा टॉप पर नहीं
यूटिलिटी
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
हेल्थ
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
नौकरी
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget