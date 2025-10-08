Kal Ka Rashifal: 9 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा. लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा. व्यापारियों को छोटी यात्रा से लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा जातकों को नया ऑफर या प्रमोशन मिलने की संभावना रहेगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आपको ऐसे मौके मिलेंगे, जिससे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारी वर्ग और सरकार द्वारा सम्मानित होने की संभावना बन रही है. आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा जिससे मानसिक शांति मिलेगी. लव लाइफ में पार्टनर के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा. छोटे व्यापारियों को लाभ अपेक्षा से कम मिल सकता है.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाएँ.

मिथुन राशि

आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव और नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी जिनसे लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन में कुछ शिकायतें सुननी पड़ सकती हैं. जीवनसाथी किसी बात पर नाराज हो सकता है. बहन की शादी में अड़चन दूर हो सकती है. मित्रों और संबंधियों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी मनोवांछित परिणाम पाकर प्रसन्न रहेंगे.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े विवादों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. प्रतियोगिता और विवाद में जीत मिलने की संभावना है. परिवार के सदस्यों का सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और अपने सामान का ध्यान रखें. वाहन पर खर्च होने के योग हैं. छोटे बच्चों की मांग पूरी करने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ.

सिंह राशि

आज सिंह राशि के जातकों को सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. सुस्ती और एकाग्रता की कमी के कारण काम अटक सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो चिकित्सक से सलाह लें. व्यापार में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. नया निवेश या बिजनेस शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. दिन के अंत में कुछ राहत भरी स्थिति बनेगी.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में समय व्यतीत होगा, जिससे कुछ जरूरी कार्य छूट सकते हैं. कार्यक्षेत्र में मनचाहा लाभ न मिलने से निराशा हो सकती है. शाम का समय जीवनसाथी के साथ योजनाओं पर चर्चा में बीतेगा. किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है. अचानक खर्च बढ़ने के योग हैं.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

तुला राशि

आज का दिन तुला राशि के जातकों को मानसिक शांति देगा. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार से चिंता कम होगी. संपत्ति से जुड़ा कोई मसला सुलझ सकता है. विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. बच्चों का सहयोग भी मिलेगा.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग : गुलाबी

: गुलाबी उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के प्रभाव और पराक्रम में वृद्धि होगी. व्यापार में नया बदलाव करने का समय शुभ रहेगा. बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय लाभ देंगे. किसी सलाह पर अमल करने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें. वाहन खरीदने के लिए दिन अनुकूल है. घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन धनु राशि वालों को आर्थिक राहत देगा. यदि कोई कर्ज बाकी है तो उसे चुका पाने में सफलता मिलेगी. भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बनाएंगे. जीवनसाथी के सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे. संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. शाम को किसी परिजन को घर बुलाने का अवसर मिलेगा.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: विष्णु भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को आज अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा. नया व्यवसाय शुरू करने का उत्तम योग बन रहा है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. परिवार में चल रहे तनाव से राहत मिलेगी. विवाह योग्य सदस्य के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकता है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएँ.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. निजी कार्यों को पूरा करेंगे और स्वयं के लिए कुछ खरीदारी भी करेंगे. परिवार में कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा. सरकारी नौकरी वालों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. पुराने कार्यों से लाभ मिलेगा और नए स्रोतों से आय के अवसर बनेंगे. धन निवेश से फायदा होगा. पिता के साथ पारिवारिक चर्चा उपयोगी रहेगी. राजनीति और समाजसेवा से जुड़े लोगों को जन समर्थन मिलेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.