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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 9 April 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिली अशुभ सूचना, क्या गुरुवार को भारी पड़ेंगे आपके सितारे? जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Kal Ka Rashifal 9 April 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिली अशुभ सूचना, क्या गुरुवार को भारी पड़ेंगे आपके सितारे? जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Kal Ka Rashifal 9 April 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातक को होगा धन का लाभ, जानिए मेष से मीन राशियों का गुरुवार का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 9 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन राशियों का गुरुवार का भविष्यफल?

मेष राशि (Aries)

आज अपनी सोच पर भरोसा रखें. स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें, वरना यह बड़ी बीमारी बन सकती है. किसी निराशाजनक खबर के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. व्यापार में भावुक होकर फैसला न लें.

  • Career: बिजनेस में इमोशनल होकर निर्णय न लें, घाटा हो सकता है.
  • Finance: अचानक यात्रा पर खर्च संभव है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, शाम दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में रहेगी.
  • Health: सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, पुरानी बीमारी उभर सकती है.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

खुशियों से भरा दिन है. मित्रों के साथ पुराने मनमुटाव दूर होंगे. नया वाहन खरीदने की इच्छा आज पूरी हो सकती है. धन में वृद्धि होने से आप परिवार को दिया वादा पूरा कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोग अगले दिन की योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे.

  • Career: कार्यक्षेत्र में नई प्लानिंग करेंगे, सहयोगियों का साथ मिलेगा.
  • Finance: धन में वृद्धि होगी, वाहन सुख के प्रबल योग हैं.
  • Love: दोस्तों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी, बच्चों के साथ समय सुखद बीतेगा.
  • Health: मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन लाभ लेकर आएगा, लेकिन बजट बनाकर चलना बेहतर होगा. हर काम में रूटीन बनाए रखें. लेन-देन के मामले में स्पष्ट रहें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. माता-पिता की सेवा में समय बिताएंगे और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

  • Career: रूटीन वर्क से सफलता मिलेगी, काम में निरंतरता रखें.
  • Finance: बजट का ध्यान रखें, लेन-देन में पारदर्शिता जरूरी है.
  • Love: जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, अपनी इच्छाएं अपनों से साझा करेंगे.
  • Health: माता-पिता की सेवा से मानसिक संतोष मिलेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

उन्नति का दिन है. रुके हुए काम पूरे होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी. नौकरी के साथ नया काम शुरू करने की योजना आज सफल हो सकती है.

  • Career: करियर में उन्नति होगी, नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.
  • Finance: आय में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ के अवसर मिलेंगे.
  • Love: जीवनसाथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं, रिश्ते में मधुरता आएगी.
  • Health: मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा.
  • शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

विशेष फलदायी दिन है. घरेलू मामलों में सावधानी बरतें और विवादों से दूर रहें. संपत्ति का सौदा करने से पहले स्वतंत्र जांच जरूर कर लें. भाई-बहनों के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग बनेगी. माता-पिता से अपने मन की बात कह सकते हैं.

  • Career: नए कार्य के लिए उत्साहित रहेंगे, अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा.
  • Finance: संपत्ति के सौदे में सतर्क रहें, चल-अचल संपत्ति की जांच करें.
  • Love: भाई-बहनों से लंबी बातचीत होगी, परिवार में समय बीतेगा.
  • Health: माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें, खुद को रिलेक्स रखें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

दिन उलझनों भरा रह सकता है, लेकिन भाईचारा बढ़ाने पर जोर रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. करियर की समस्या मित्र की मदद से सुलझ जाएगी. नई संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होने के योग हैं.

  • Career: करियर की बाधाएं मित्र के सहयोग से दूर होंगी, उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे.
  • Finance: नई संपत्ति खरीदने के योग हैं, छोटी यात्रा से लाभ होगा.
  • Love: विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, शाम घरवालों के साथ बीतेगी.
  • Health: छोटी-मोटी यात्रा से थकान हो सकती है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशनुमा रहेगा. परिवार के पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठों की सलाह लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी नई संपत्ति की खरीदारी संभव है. बाहरी लोगों को निजी मामलों में दखल न देने दें.

  • Career: वरिष्ठों की सलाह काम आएगी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे.
  • Finance: संपत्ति की खरीदारी के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुखद रहेगी.
  • Love: रिश्तों में मधुरता आएगी, परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.
  • Health: घर के पकवानों का आनंद लेंगे, खानपान पर नियंत्रण रखें.
  • शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अत्यंत फलदायक दिन है. जरूरी काम पूरा होने से छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं. व्यापारिक साख बढ़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. निवेश संबंधी किसी भी अनजान योजना में पैसा लगाने से बचें, वरना धन फंस सकता है.

  • Career: व्यापारिक साख बढ़ेगी, प्रोफेशनल लाइफ में फायदा होगा.
  • Finance: निवेश में सावधानी बरतें, किसी के बहकावे में न आएं.
  • Love: परिवार के साथ खुशी के पल बिताएंगे, छोटी पार्टी संभव है.
  • Health: मानसिक प्रसन्नता से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

सामान्य दिन रहेगा. विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है. लेन-देन में बहुत सावधान रहें, धन फंसने का डर है. स्वभाव में विनम्रता रखें, तभी काम निकल पाएंगे. पार्टनरशिप शुरू करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लेना हितकर होगा.

  • Career: काम निकालने के लिए विनम्र रहें, पार्टनरशिप में सतर्कता बरतें.
  • Finance: धन के लेन-देन में जोखिम न लें, विदेश से लाभ संभव है.
  • Love: दूर रहने वाले परिजनों से खुशखबरी मिलेगी, यात्रा सुखद रहेगी.
  • Health: यात्रा की थकान हो सकती है, पर्याप्त आराम करें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

मध्यम फलदायी दिन है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है. संतान के करियर की चिंता दूर होगी. बिजनेस प्लान से मुनाफा होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ अनबन से मानसिक तनाव हो सकता है. एक लक्ष्य निर्धारित करें.

  • Career: बिजनेस से मुनाफा होगा, रुके हुए काम पूरे करने का प्रयास करें.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से लाभ होगा.
  • Love: जीवनसाथी से अनबन संभव है, विवादों को तूल न दें.
  • Health: वाहन चलाने में सावधानी रखें, चोट लगने का डर है.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

अच्छा दिन रहेगा. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. खान-पान की आदतों में सुधार करें, अधिक तला-भुना खाने से पेट की समस्या हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य के विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी. करीबियों का सहयोग मिलेगा.

  • Career: सामाजिक कार्यों से पहचान मिलेगी, जरूरी कामों में करीबियों का साथ मिलेगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, धार्मिक कार्यों पर खर्च संभव है.
  • Love: परिवार के साथ समय बीतेगा, विवाह के प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
  • Health: पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, सादा भोजन करें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

भाग्य पूरा साथ देगा. नए संपर्कों से लाभ होगा. दोस्तों के साथ लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है. प्रभावशाली लोगों की मदद से नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं. पुराने मित्र से मुलाकात होगी और व्यापारी वर्ग को आज विशेष मुनाफा होगा.

  • Career: नया बिजनेस शुरू करने के योग, प्रभावशाली लोगों की मदद मिलेगी.
  • Finance: व्यापारियों को अच्छा मुनाफा, भाग्य से धन लाभ होगा.
  • Love: पुराने मित्र से मुलाकात होगी, लंबी यात्रा का आनंद लेंगे.
  • Health: संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
  • शुभ रंग: सुनहरा पीला | शुभ अंक: 3

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

कर्क राशि वालों के लिए यह उन्नति का दिन है, रुके हुए काम पूरे होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

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