हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 8 अक्टूबर 2025, बुध की कृपा से कौन पाएगा भाग्य का साथ? जानिए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 8 अक्टूबर 2025, बुध की कृपा से कौन पाएगा भाग्य का साथ? जानिए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 8 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 8 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आप मानसिक तनाव से मुक्त होंगे. आपका कोई पुराना कार्य आज पूर्ण हो जाएगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और व्यापार-व्यवसाय के लिए कार्य योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी. परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. पत्नी में बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

वृषभ राशि

आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है. आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का प्लान कर सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. किसी कार्य विशेष के कारण लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाएँ.

मिथुन राशि

आज यात्रा आदि में वाहन संभालकर चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे. मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत आज ना करें, नुकसान हो सकता है. शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें. परिवार में पत्नी व बच्चों से मतभेद हो सकते हैं.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी माता को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा लेनदेन ना करें, हानि की संभावना है. न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आपको लाभ प्राप्त होगा.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि

आज आप कुछ बातों के चलते मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं. परिवार और कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है. आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ सकते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी आज सामने आ सकता है.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा. यदि नए काम के लिए कोई प्लानिंग चल रही है तो उसका शुभारंभ कर सकते हैं. सफलता मिलेगी. व्यापार-व्यवसाय में बड़ी साझेदारी आज हो सकती है, जिससे आगामी समय में लाभ मिलेगा. परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

तुला राशि

आज आप किसी प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में फंस सकते हैं. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. वाहन सावधानी से चलाएँ. परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कार्य की अधिकता से शारीरिक थकावट रहेगी. पत्नी और बच्चों के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

वृश्चिक राशि

आज आप कुछ बातों को इग्नोर करें नहीं तो पारिवारिक संबंधों में मतभेद बढ़ सकते हैं. आप किसी पुराने विवाद में फिर फंस सकते हैं. नया व्यापार-व्यवसाय का मन बन सकता है, लेकिन साझेदारी में सावधानी बरतें.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करें.

धनु राशि

आज आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. दिन अच्छा रहेगा और परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे. मौसमी बीमारियों से पत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. व्यापार-व्यवसाय में नई पार्टनरशिप के योग हैं. बड़ी डील या लेनदेन से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

मकर राशि

आज माता-पिता और पत्नी के बीच विवाद हो सकता है, जिससे आपका मन अशांत रहेगा. पत्नी परिवार के लिए बड़ा निर्णय लेने का दबाव डाल सकती है. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नया भवन या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है.

  • शुभ अंक: 10
  • शुभ रंग: भूरा
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ.

कुंभ राशि

आज व्यवसाय में पार्टनर से सावधान रहें. कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा के योग हैं. पत्नी और बच्चों के साथ नया मकान लेने का विचार बना सकते हैं.

  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएँ.

मीन राशि

आज परिवार में कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकता है. काम की अधिकता से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा. पत्नी से विवाद हो सकता है. व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है. वाणी पर संयम रखें और विवाद से बचें.

  • शुभ अंक: 12
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal #rashifa
Embed widget