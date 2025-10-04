Kal Ka Rashifal: 5 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है. व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ होगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. विरोधी वर्ग से सावधान रहें. अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. कोई बड़ा कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपका अच्छा रहेगा. आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. मित्र-संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं. आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगी.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज के दिन आप लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू न करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है. अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान रखें. दिन के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिलेगी.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन सोच-विचार कर काम करने का है. किसी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. नए साझेदारी वाले कार्यों में सावधानी बरतें. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. संयम और धैर्य बनाए रखें, यही आपको आगे बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: दूधिया सफेद

दूधिया सफेद उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें.

सिंह राशि

आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए खानपान में लापरवाही न करें. व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं. किसी नए लेन-देन से बचें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें. धैर्य रखें, स्थिति शाम तक सुधर जाएगी.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का जाप करें.

कन्या राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी कार्य विशेष के लिए बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. व्यापार में बड़ा निवेश न करें, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. परिवार में किसी प्रियजन से दुखद समाचार मिल सकता है. वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है. किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है. विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है लेकिन इससे आपका अनुभव बढ़ेगा. व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार से सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. लंबे समय से अटके कार्य किसी विशेष व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: मरून

मरून उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आराम करें. किसी षड्यंत्र या विवाद से दूर रहें. व्यापार में हानि के योग हैं. नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ नहीं है. संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद संभव हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर राशि

आज आप कोई नया वाहन या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में लाभ और सहयोगियों का साथ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और बाहर घूमने की योजना बन सकती है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: काला

काला उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. स्वास्थ्य मौसम के कारण प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी. रुके हुए काम दोबारा शुरू होंगे. परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

आज जिस कार्य में प्रयासरत हैं, उसमें बाधा आ सकती है. विरोधी वर्ग परेशानी खड़ी कर सकते हैं. व्यापार में गिरावट संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव रह सकता है. परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: भगवान विष्णु को पीली तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.