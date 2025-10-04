हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 5 October 2025: मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन खास, जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal 5 October 2025: मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन खास, जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal 5 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 04 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 5 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है. व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ होगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. विरोधी वर्ग से सावधान रहें. अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. कोई बड़ा कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपका अच्छा रहेगा. आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. मित्र-संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं. आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगी.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज के दिन आप लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू न करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है. अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान रखें. दिन के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिलेगी.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन सोच-विचार कर काम करने का है. किसी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. नए साझेदारी वाले कार्यों में सावधानी बरतें. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. संयम और धैर्य बनाए रखें, यही आपको आगे बढ़ाएगा.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें.

सिंह राशि

आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए खानपान में लापरवाही न करें. व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं. किसी नए लेन-देन से बचें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें. धैर्य रखें, स्थिति शाम तक सुधर जाएगी.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का जाप करें.

कन्या राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी कार्य विशेष के लिए बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. व्यापार में बड़ा निवेश न करें, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. परिवार में किसी प्रियजन से दुखद समाचार मिल सकता है. वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है. किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है. विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है लेकिन इससे आपका अनुभव बढ़ेगा. व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार से सहयोग मिलेगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. लंबे समय से अटके कार्य किसी विशेष व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: मरून
  • उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आराम करें. किसी षड्यंत्र या विवाद से दूर रहें. व्यापार में हानि के योग हैं. नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ नहीं है. संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद संभव हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर राशि

आज आप कोई नया वाहन या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में लाभ और सहयोगियों का साथ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और बाहर घूमने की योजना बन सकती है.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. स्वास्थ्य मौसम के कारण प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी. रुके हुए काम दोबारा शुरू होंगे. परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

आज जिस कार्य में प्रयासरत हैं, उसमें बाधा आ सकती है. विरोधी वर्ग परेशानी खड़ी कर सकते हैं. व्यापार में गिरावट संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव रह सकता है. परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीली तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 04 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget