Kal Ka Rashifal: 29 अक्टूबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें कल का राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 29 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है. स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा. आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. वाहन का उपयोग संभालकर करें. मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा. मन अशांत रहेगा और स्वास्थ्य में गिरावट संभव है. व्यापार में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है. परिवार में किसी अपने के दुखद समाचार से मन व्यथित होगा. जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां दुर्गा को दूध से बनी खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज आप शरारती मूड में रहेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे. जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की, उनके प्रति आभार जताएंगे. जीवनसाथी के साथ वक्त बिताने के लिए कुछ काम टाल सकते हैं.

यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक से बचने के लिए समय से निकलें. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे. बच्चों के साथ आज दिन मनोरंजन में बीतेगा.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज सेहत को लेकर सतर्क रहें, शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में कुछ अनचाहे खर्च होंगे और किसी की मदद करनी पड़ सकती है. प्रेमी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं जता पाएगा, जिससे मन उदास रह सकता है.

पुराने शौक और बचपन की यादों को ताज़ा करने का मन बनेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखें, क्योंकि जीवनसाथी किसी बात से नाराज़ हो सकता है.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: चांद्रदेव को दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. जिस कार्य में आप प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: मोती जैसा सफेद

मोती जैसा सफेद उपाय: चावल और दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

मानसिक दबाव के बावजूद आज आप जीवन का आनंद लेंगे. आर्थिक मामलों में संयम रखें और लालच से बचें. परिवार के साथ सुखद और रोमांटिक शाम बिताने का अवसर मिलेगा. मित्र या रिश्तेदार घर आ सकते हैं. प्रिय व्यक्ति आपकी खुशी के लिए कुछ खास करेगा. महिलाएं आज घरेलू कार्य निपटाकर टीवी या मोबाइल पर मनोरंजन का आनंद लेंगी.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: माता दुर्गा को इत्र और मीठे पान का भोग लगाएं.

आज दिन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होगा. मित्रों से उम्मीद से अधिक सहयोग मिलेगा. हालांकि आप अपने विचार साबित करने के लिए साथी से बहस कर सकते हैं, इसलिए संयम रखें.

जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और काम समय पर निपटाने में सफल रहेंगे. परिवार में किसी बच्चे या बुजुर्ग की तबीयत पर ध्यान देना होगा.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

परिवार में अच्छा तालमेल रहेगा और बच्चों के साथ आनंदपूर्ण समय बीतेगा. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं. कारोबार में लाभ के योग हैं. माता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, इसलिए ध्यान रखें.

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी. आज घर की कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी भी संभव है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गहरा लाल

गहरा लाल उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे. दोपहर के बाद आर्थिक लाभ के संकेत हैं. दोस्तों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और पुरानी यादें ताज़ा होंगी.

आपकी कुशलता देखकर अन्य लोग प्रभावित होंगे. आज आप भीड़-भाड़ से दूर शांत वातावरण में समय बिताना चाहेंगे. जीवनसाथी को खुश करने के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और केले का दान करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और निवेश के नए अवसरों पर विचार करेंगे. संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. परिवार और जीवनसाथी का साथ भाग्यवृद्धि करेगा.

शाम को बाहर घूमने या खाने-पीने का कार्यक्रम बन सकता है. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बनाए रखें, वरना कहासुनी हो सकती है.

शुभ अंक: 10

10 शुभ रंग: स्लेटी

स्लेटी उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले तिल दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

आपकी झुंझलाहट आज धीरे-धीरे खत्म होगी और मन को शांति मिलेगी. धन हानि या चोरी की संभावना है, इसलिए सावधान रहें. परिवार के साथ सुकून भरा दिन बिताएंगे. जीवनसाथी से तकरार संभव है, इसलिए संवाद में मधुरता रखें.

व्यापार में पुराने निवेश से नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी कोई सुंदर उपहार दे सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

शुभ अंक: 11

11 शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: भगवान शनि के मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

भाग्य का साथ मिलेगा और रोमांस के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बड़ों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. खर्चे बने रहेंगे, इसलिए बचत पर ध्यान दें.

किसी नजदीकी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का नीला

हल्का नीला उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.