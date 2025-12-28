हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 29 December 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 29 December 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 29 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक धन व व्यापार में सतर्क रहें. जानिए, आपका दिन कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 29 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है. व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ होगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे. किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. विरोधी वर्ग से सावधान रहें. अपनो का पूर्ण सहयोग मिलेगा. कोई बड़ा कार्य पूर्ण हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. मित्र व संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. परिवार के साथ बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं. आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपका शानदार रहेगा. मन स्थिर और प्रसन्न रहेगा. वाणी के प्रभाव से आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा. आज कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं. पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है. कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय आज आप ले सकते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ पर दिखाई पड़ेगा. आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी. परंतु कार्यक्षेत्र में अपने मित्रों व सहयोगी वर्ग से आर्थिक सहयोग मिलेगा. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे कोई नया मेहमान परिवार में आ जा सकता है.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: दूधिया
उपाय: शिव जी को दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपका सामान्य रहेगा. किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आगामी समय में आपको व्यापार आदि क्षेत्र में लाभ मिलेगा. आज आप कोई नया बड़ा काम भी शुरू कर सकते हैं. सहयोगियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. आप परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. कोई नया मकान इत्यादि खरीद सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपका मन अशांत रहेगा. कोई अज्ञात भय मन में बना रहेगा. परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में घाटा उठाना पड़ सकता है. किसी अपने के व्यवहार से आप परेशान हो सकते हैं. परिवार में माहौल आप के विपरीत रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं. किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बनेगा. किसी कार्य विशेष के लिए आज आपको अपने विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी का पूजन करें.

वृश्चिक राशि

आज आप किसी आपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे. माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर का आज आपको सहयोग मिलेगा. कोई बड़ा काम आज आप शुरू कर सकते हैं. काम में रूकावट जरूर आएगी. वाणी पर संयम रखें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन आपका अच्छा निकलेगा. रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा. कोई अपने पुराने साथी से मिलना होगा. कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं. परिवार में कोई शादी संबंध निश्चय हो सकता है. पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन बहुत भागदौड़ से भरा रहेगा. कोई नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं. जिसके लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों का व्यवहार अच्छा रहेगा. आपको अपने मित्रों से आर्थिक सहयोग आज मिल सकता है. परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे. वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें. साथ ही स्वास्थ्य मौसम के कारण पकड़ सकते हैं. लेकिन व्यापार-व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है. कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र में हो सकती है. परिवार में मांगलिक कार्य होंगे मान-सम्मान बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: बैंगनी
उपाय: शिव जी का अभिषेक करें.

मीन राशि

आज आप जिस कार्य के विषय में प्रयासरत हैं, आपका वह कार्य आज बिगड़ सकता है. विरोधी वर्ग आपके कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी पहुंचा सकते है. साथ ही आपके सहयोगी लोगों से वाद-विवाद हो सकता है. व्यापार में गिरावट महसूस होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर हो सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Horoscope Today Kal Ka Rashifal

Embed widget