Kal Ka Rashifal: 25 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा. सेहत के लिहाज से आपका दिन अच्छा है, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. आज केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है. साथ ही आई. टी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी आज जॉब का ऑफर मिल सकता है. आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे. साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे. इस राशि के बिजनेसमैन को आज बेहतर अवसर मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज आप व्यापार में नई प्लानिंग से कार्य करेंगे. आज आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी. आज आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में अधिक धन लाभ होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी. आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी. साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलायेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी. आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए. आज आप जरूरतमंद की तरफ मदद का हाथ बढ़ायेंगे, जिससे उनका भी जीवन सहज हो सके. इस राशि के जो छात्र फैशन डिजायनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आज कुछ नया डिजाईन करने को मिल सकता है. आज व्यापार में लाभ होने की संभावना है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी को जल दें और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि

आज आपको आर्थिक रूप से अपने करीबियों से मदद मिलेगी. आज करियर में आपको अपने सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा. साथ ही आज आपको नकारात्मक सोच से भी बचना होगा. आज आप परिवार के साथ किसी टूर का प्लान बनायेंगे. आज लेन-देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. आज कामकाज की अधिकता आपके सेहत पर असर डाल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा. इस राशि के नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है. आज सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे. आज आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे. आज सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तथा आज आपके मनोबल में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी. साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे. आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनायेंगे. आज आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है. आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा और आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे. आज इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम्स का हल मिल जायेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

आज आप माता-पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जायेंगे. आज परिवार का माहौल भी खुशनुमा बन रहेगा. आज आपको व्यापार में बड़ी डील मिलने से धन लाभ होगा. आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत बिजी रहेंगे. आज आप ऑफिस में बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जिससे आपके प्रमोशन के चांस बढ़ सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज आपका दिन उत्तम बना रहेगा. इस राशि के कारोबारियों को धन लाभ होने की संभावना है. आज ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा. आज आप जीवनसाथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी. आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनायेंगे. आज आप कोई जरूरी चीज कहीं रखकर भूल सकते हैं, इसलिए आज आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज आपको बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी. इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है. साथ ही आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा. आज व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी. आज जीवनसाथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा. आज आपका मन पढ़ने–लिखने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपका सेलेबस कम्पलीट हो जायेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज आप जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे. आज दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपको रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी. साथ ही कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे. इस राशि के स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आज स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा. आज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज जीवनसाथी के सहयोग से आपका काम पूरा हो जायेगा. साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया भी प्राप्त होगा. इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. साथ ही किसी काम में आपको सफलता मिलेगी. आज आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे लेकिन आज आपको जल्दबाजी में फैसला करने से बचना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

मीन राशि

आज मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. आज आर्ट्स स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जायेगी. आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कामकाज में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम आसानी से हो जायेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.