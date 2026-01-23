हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 24 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 24 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Jan 2026 01:43 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 24 जनवरी 2025, शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए प्रगति और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहकर फैसले लेने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किन राशियों को लाभ मिलेगा और किन्हें सावधानी रखनी होगी, आइए जानते हैं आज का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बनाएंगे. आप किसी के कहने में आकर किसी भी वजह के काम में ना पड़ें. आप अपने आवश्यक कामों को कल पर न टालें और आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे होंगे. धन को लेकर कोई काम रुका हुआ था, तो उसके भी पूरा होने की संभावना है. आप संतान का किसी नए कोर्स में दाखिला करा सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मंगलवार का व्रत रखें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा. व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा. यदि परिवार में कोई कलह लंबे समय से चल रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है. आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा. आप अपने पिताजी को कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं. आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में जीत मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. आज आपको अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है. परिवार में कोई सदस्य यदि आपसे कोई सलाह मांगे, तो उनकी बातों पर ध्यान देना होगा. माताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है. बेवजह की भागदौड़ आपकी टेंशन बढ़ा सकती है. आप घर के लिए कुछ घरेलू वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. राजनीति की ओर कदम थोड़ा सोच-समझकर बढ़ाएं.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी को जल दें और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन हानि की संभावना भी है, इसलिए योजनाओं पर पूरा ध्यान दें. व्यवसाय पर फोकस रखें. पार्टनरशिप सोच-समझकर करें. जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी परीक्षा पूरी हो सकती है. आप नए घर या दुकान की खरीदारी कर सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा. दूसरों के मामलों में बेवजह बोलने से बचें. घर में पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. डूबा हुआ धन मिलने की संभावना है. किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी. सिंगल लोग प्रेम प्रस्ताव रख सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सामाजिक कार्यक्रमों से मान-सम्मान बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

आज का दिन खर्चों से भरा रहेगा. आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको बुरी लग सकती है. कोई छुपा राज सामने आने से तनाव बढ़ सकता है. संतान की संगति पर ध्यान दें. रिश्तों में नयापन आएगा और जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें.

तुला राशि

आज का दिन आय के मामले में कमजोर रहेगा. उतार-चढ़ाव से मन परेशान रहेगा. नए घर का काम शुरू हो सकता है. यात्रा में प्रिय वस्तु खोने या चोरी की आशंका है. वाहन खराबी से परेशानी बढ़ेगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी बंटवारे में वरिष्ठों की सलाह लें.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा. कोर्ट-कचहरी मामलों में सतर्क रहें. बेवजह वाद-विवाद से बचें. नई कोशिशें सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में सीमित बातचीत रखें. जरूरी जानकारी साझा करने से बचें. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन कठिनाइयों भरा रहेगा. कामों में रुकावट आएगी. बॉस से कहासुनी से प्रमोशन प्रभावित हो सकता है. संतान अच्छा करने का प्रयास करेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. दान-पुण्य में रुचि रहेगी. यात्रा लाभकारी रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और गुरु मंत्र का जाप करें.

मकर राशि

आज विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें. व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. प्रिय वस्तु उपहार में मिल सकती है. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. रुके काम पूरे होंगे. पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी. राजनीति में विवाद की संभावना है.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

नौकरीपेशा लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं. विरोधियों से सावधान रहें. शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें. पिता से मिली जिम्मेदारी निभाएंगे. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी. प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: बैंगनी
उपाय: जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

मीन राशि

आज स्वास्थ्य मामलों में दिन कमजोर रहेगा. विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. वाहन सावधानी से चलाएं. जरूरी जानकारी साझा न करें. व्यापार में बदलाव लाभकारी रहेगा. घर में अतिथि आगमन से माहौल खुशनुमा होगा. आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 01:43 PM (IST)
