Kal Ka Rashifal 24 December 2025: बुधवार को ग्रहों की चाल बदलेगी कई राशियों की किस्मत! जानें कल का ज्योतिषीय भविष्यवाणी

Kal Ka Rashifal 24 December 2025: बुधवार को ग्रहों की चाल बदलेगी कई राशियों की किस्मत! जानें कल का ज्योतिषीय भविष्यवाणी

Kal Ka Rashifal 24 December 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 24 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
मेष राशि वाले आज प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. आप नई चुनौतियों और परियोजनाओं को लेने के लिए उत्सुक हैं. आप सामान्य से अधिक उत्पादक भी होंगे. आप खुद को ओवरएक्सटेंड न करें. आराम करने और रिचार्ज करने के लिए कुछ समय लें, अन्यथा आप बर्नआउट का जोखिम उठाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृषभ राशि
आज आप जमीन से जुड़ा और स्थिर महसूस कर रहे हैं. आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे. आप अधिक रचनात्मक और साधन संपन्न भी होंगे. हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप ज्यादा जिद्दी न हों.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि
आज आप संवादात्मक और सामाजिक महसूस कर रहे हैं. आप आसानी से लोगों से जुड़ पाएंगे और नए दोस्त बना पाएंगे. आप अधिक रचनात्मक और अभिव्यंजक भी होंगे. आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाएं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि
आज आप भावुक और सहज महसूस कर रहे हैं. आप अपनी भावनाओं के साथ अधिक संपर्क में रहेंगे और दूसरों को गहरे स्तर पर समझने में सक्षम होंगे. आप अधिक रचनात्मक और कलात्मक भी होंगे. हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप बहुत संवेदनशील न हों.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि
आप आज आत्मविश्वास और आउटगोइंग महसूस कर रहे हैं. आप कार्यभार संभालने और दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे. आप अधिक रचनात्मक और अभिव्यंजक भी होंगे. आज आप बहुत घमंडी न हों. विनम्र रहें और दूसरों की बात सुनें, अन्यथा आप लोगों को अलग कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि
आप आज संगठित और कुशल महसूस कर रहे हैं. आप बहुत कुछ करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे. आप अधिक विस्तार उन्मुख और विश्लेषणात्मक भी होंगे. आप बहुत आलोचनात्मक न हों. इससे आपका ही नुकसान हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि
तुला, आज आप संतुलित और सामंजस्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं. आप किसी मुद्दे के दोनों पक्षों को देखने और एक समझौता खोजने में सक्षम होंगे. आप अधिक कूटनीतिक और व्यवहारकुशल भी होंगे. आज आप बहुत अनिर्णय न लें. एक निर्णय लें और उस पर टिके रहें, अन्यथा आप निराश महसूस कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

वृश्चिक राशि
आज आप तीव्र और भावुक महसूस कर रहे हैं. आप अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे. आप अधिक सहज और बोधगम्य भी होंगे. आप बहुत अधिक नियंत्रित न हों. इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि
धनु राशि वालों आज आप आशावादी और साहसी महसूस कर रहे हैं. आप नए विचारों और अनुभवों का पता लगाने के लिए उत्सुक होंगे. आप अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक भी होंगे. हालांकि, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप बहुत लापरवाह न हों. अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: गुरु को प्रणाम कर आशीर्वाद लें.

मकर राशि
आज आप जिम्मेदार और व्यावहारिक महसूस कर रहे हैं. आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे. आप अधिक अनुशासित और संगठित भी रहेंगे. आज आप बहुत कठोर न हों. इससे आपका किसी प्रिय को दुख हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि
आप आज स्वतंत्र और मौलिक महसूस कर रहे हैं. आप बॉक्स से बाहर सोचने और नए विचारों के साथ आने में सक्षम होंगे. आप अधिक मानवतावादी और आदर्शवादी भी होंगे. आप बहुत अलग न हों. हर किसी के साथ घुल मिल करने की कोशिश करें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें.

मीन राशि
आज आप दयालु और समझदार महसूस कर रहे हैं. आप गहरे स्तर पर लोगों से जुड़ने और उन्हें समर्थन देने में सक्षम होंगे. आप अधिक रचनात्मक और सहज भी होंगे. बहुत सपने न देखें बल्कि इन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु जी के नाम का स्मरण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास
Published at : 23 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

कर्क राशि वाले 24 दिसंबर 2025 को कैसा महसूस करेंगे?

कर्क राशि वाले इस दिन भावुक और सहज महसूस करेंगे। वे अपनी भावनाओं से अधिक जुड़ेंगे और दूसरों को गहरे स्तर पर समझेंगे, लेकिन उन्हें बहुत संवेदनशील न होने की सलाह दी गई है।

Embed widget