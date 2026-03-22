हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 23 March 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 23 March 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 23 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) सोमवार, 23 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

मेष राशि (Aries)
आज का दिन कमाई और नए अवसरों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. बिजनेस में योजनाओं का लाभ मिलेगा और रुके काम पूरे होंगे.

Career: अधिकारियों के काम को समझकर करें, सफलता मिलेगी.
Finance: आय के नए स्रोत बनेंगे, लाभ होगा.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: सामान्य स्वास्थ्य, थकान से बचें.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)
आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. परिवार की सलाह मानना जरूरी रहेगा.

Career: नौकरी और कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी.
Finance: अचानक धन लाभ संभव है.
Love: परिवार में तालमेल बनाए रखें.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन लाभदायक रहेगा. निवेश और योजनाएं सफल होंगी, साथ ही रिश्तों में सुधार आएगा.

Career: नए अवसर मिलेंगे, योजनाएं सफल होंगी.
Finance: अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा.
Love: रिश्तों में मधुरता आएगी.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने कर्ज या उधार वापस मिल सकते हैं. मेहनत के बाद सफलता मिलेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी.
Finance: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. संपत्ति मामलों में सावधानी रखें.

Career: काम में प्रगति मिलेगी, सतर्क रहें.
Finance: जमीन-जायदाद में सोच-समझकर निवेश करें.
Love: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.
Health: मानसिक तनाव से बचें.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखेगा.

Career: वरिष्ठों से प्रशंसा और सहयोग मिलेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी.
Love: रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप से सावधान रहें.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज व्यस्तता अधिक रहेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे और किसी मित्र की मदद से सफलता मिलेगी.

Career: काम में गंभीरता रखें, सफलता मिलेगी.
Finance: धन लाभ के अवसर मिलेंगे.
Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
Health: परिवार की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन सामान्य रहेगा. विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

Career: व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा.
Finance: आय सामान्य रहेगी.
Love: जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सामाजिक सम्मान और नए अवसर मिल सकते हैं.

Career: नए काम और अवसर मिलेंगे.
Finance: ससुराल पक्ष से लाभ संभव है.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन नए अवसर भी मिलेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात लाभकारी होगी.

Career: नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.
Finance: आय अच्छी रहेगी, खर्च भी होंगे.
Love: जीवनसाथी के साथ समय बिताएं.
Health: मानसिक तनाव से बचें.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज आर्थिक रूप से लाभकारी दिन रहेगा. कई स्रोतों से आय प्राप्त होगी और नए संपर्क बनेंगे.

Career: नए प्रोजेक्ट और अवसर मिलेंगे.
Finance: मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे.
Love: मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन उन्नति देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें.

Career: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
Finance: आय में वृद्धि के संकेत हैं.
Love: जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

Chaiti Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत, आज कद्दू-भात का बनेगा प्रसाद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Kal Ka Rashifal Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

23 मार्च 2026 को किन राशियों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है?

लेख के अनुसार, कुछ जातकों को 23 मार्च 2026 को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. यह सभी 12 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला दिन हो सकता है.

मेष राशि के लिए 23 मार्च 2026 को करियर और वित्त कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन कमाई और नए अवसरों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. बिजनेस में योजनाओं का लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे.

वृषभ राशि के लिए 23 मार्च 2026 को परिवार और स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

वृषभ राशि वालों को परिवार की सलाह मानना जरूरी रहेगा. उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सिंह राशि के जातकों को 23 मार्च 2026 को किन मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए?

सिंह राशि वालों को 23 मार्च 2026 को संपत्ति मामलों में सोच-समझकर निवेश करना चाहिए. मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी गई है.

23 मार्च 2026 को कुंभ राशि के लिए आय के कौन से योग बन रहे हैं?

कुंभ राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 को आर्थिक रूप से लाभकारी दिन रहेगा. कई स्रोतों से आय प्राप्त होगी और मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 23 March 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल
कल का राशिफल 23 मार्च 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर
Aaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 March 2026: वृषभ राशि ऑफिस में इनोवेशन से चमकेगी किस्मत, पुराने शारीरिक दर्द से मिलेगी राहत
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 March 2026: वृषभ राशि ऑफिस में इनोवेशन से चमकेगी किस्मत, पुराने शारीरिक दर्द से मिलेगी राहत
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 22 March 2026: मिथुन राशि निवेश और बाहरी दखल से बचें, पारिवारिक अनबन मानसिक तनाव बढ़ा सकती है
Aaj Ka Mithun Rashifal 22 March 2026: मिथुन राशि निवेश और बाहरी दखल से बचें, पारिवारिक अनबन मानसिक तनाव बढ़ा सकती है
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी, क्यों डर रहा इस्लामाबाद
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
इंडिया
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
हेल्थ
Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget