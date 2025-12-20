मेष राशि वालों के लिए समय बेहतर आ गया है. करियर के लिए यह दिन मंगलमय है, लेकिन ऑफिस में क्रोध पर संयम रखना हितकर रहेगा. युवा प्रेम में इमोशन से बचें.
Kal Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक धन व व्यापार में सतर्क रहें. जानिए, आपका दिन कैसा रहेगा.
Kal Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
मन का होना भी अच्छा, मन का न होना भी अच्छा. यदि अब तक मनमाफिक कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ तो परेशान न हों, अब समय बेहतर आ गया है. युवा लव लाइफ में इमोशन से बचें. हो सकता है कि शुक्र व मंगल आपको प्रेम में अधिक समय दें, लेकिन करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है. दिवस मंगलमय है. ऑफिस में क्रोध पर संयम रखना आपके लिए हितकर रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: भगवान शिव की उपासना करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें.
वृष राशि
आज का दिन सफलताओं से भरे रहने की संभावना है. अत्यधिक भागदौड़ से बचें. ध्यान व योग लाभकारी रहेगा. किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें. शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता देगा. जॉब में किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफल करने में लगे रहेंगे. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: तिल का दान करें और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें.
मिथुन राशि
आज का दिन छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. करियर को लेकर मन प्रसन्न रहेगा. रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य पूर्ण हो सकता है. पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन युवा वर्ग भावनाओं में बहने से बचें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: एकाग्रता के लिए ध्यान व प्राणायाम करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि
मित्रों के साथ कहीं दूर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. जॉब में लगातार प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने से मन विचलित रह सकता है. रियल एस्टेट या शेयर बाजार में निवेश भविष्य में लाभ देगा. लव लाइफ में तनाव संभव है, विश्वास बनाए रखें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: नियमित रूप से शिव उपासना करें और सोमवार को दूध का दान करें.
सिंह राशि
आप भाग्यशाली हैं. जिस कार्य में हाथ डालते हैं, उसमें सफलता मिलने लगती है. कन्या या तुला राशि के मित्र से सहयोग प्राप्त होगा. लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं. ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: अन्न दान करें और सूर्य को जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज अत्यधिक व्यस्तता रहेगी. पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे. आपकी वाणी व व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा. आकस्मिक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. छात्र वर्ग सफल रहेगा. जॉब में उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तिल व चावल का दान करें और गणपति जी की आराधना करें.
तुला राशि
व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे. जॉब से जुड़ा तनाव कम होगा. घूमने-फिरने का दिन है. लव लाइफ आकर्षक व सुखद रहेगी. यात्रा मन को प्रसन्न रखेगी. खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: धार्मिक पुस्तकों का दान करें और असत्य बोलने से बचें.
वृश्चिक राशि
मित्रों के साथ पिकनिक का आयोजन संभव है. मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. जॉब को लेकर चली आ रही चिंताओं का समाधान होगा. लव लाइफ बेहतर रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: विष्णु मंदिर जाकर चार परिक्रमा करें और गुरु का आशीर्वाद लें.
धनु राशि
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. वित्तीय असंतुलन से थोड़ी परेशानी रहेगी. बिजनेस सामान्य रहेगा. त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: तुलसी में जल अर्पित करें और उसके पत्ते विष्णु जी को चढ़ाएं.
मकर राशि
घर का धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण बेहतर होगा. आप ऊर्जावान हैं और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे. अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य न करें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: हनुमान जी की उपासना करें, गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें तथा तिल व काले वस्त्र का दान करें.
कुम्भ राशि
व्यवसाय में कार्यों की अधिकता से तनाव रह सकता है. जॉब में घर से काम करने पर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. लव लाइफ में आज भरपूर समय देंगे.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें.
मीन राशि
व्यावसायिक गतिविधियां अब सकारात्मक दिशा में जाएंगी. लव लाइफ को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है. जॉब में कार्य पद्धति सुधारने से सहयोगियों का साथ मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: कृष्ण मंदिर जाएं, धार्मिक पुस्तकों का दान करें और पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
21 दिसंबर 2025 का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
वृष राशि वालों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
वृष राशि वालों को अत्यधिक भागदौड़ से बचना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है.
मिथुन राशि के छात्रों के लिए 21 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा?
यह दिन छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और करियर को लेकर मन प्रसन्न रहेगा. पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.
कर्क राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं?
कर्क राशि वालों को नौकरी में लगातार प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने से मन विचलित रह सकता है. रियल एस्टेट या शेयर बाजार में निवेश भविष्य में लाभ देगा.
सिंह राशि वालों को किस दिशा में ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए?
सिंह राशि वाले जिस कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए ताकि लव लाइफ को बेहतर बनाया जा सके.
