Kal Ka Rashifal: 20 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आज का दिन आपके लिए किसी नए घर या वाहन आदि की खरीदारी के लिए बेहतर रहने वाला है. परिवार में यदि कोई कलह चल रही थी, तो वह भी दूर होगी और किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा. आप सामाजिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. आपको कुछ बड़े नेताओं से भी मिलने का मौका मिल सकता है. आपको अपने किसी पुराने साथी के वापस आने से खुशी होगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है. रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी. यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है. आपका किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा. आपको वाहनों के प्रयोग को सावधान रहकर करना होगा. कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामले को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है. शेयर मार्केट में यदि आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो वह आपको अच्छा लाभ देंगे. घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा. आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और आपका दिमाग भी खूब चलेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए सुख-साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है. आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं और संतान से यदि पढ़ाई-लिखाई को लेकर परेशान हैं, तो उनके मन में चल रही उलझनों को जानकर दूर करें. आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने से खुशी होगी. आपको पारिवारिक बिजनेस को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी. जीवनसाथी से कोई बात गुप्त न रखें और सामाजिक कार्यों में आपको नई पहचान मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा, लेकिन खर्च आपकी टेंशन बढ़ा सकते हैं. आपको सिरदर्द और आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे और गिफ्ट भी दे सकते हैं. जेब का ध्यान रखते हुए खर्च करें. किसी दूसरे के मामले में बेवजह न बोलें. बिजनेस कर रहे लोगों की स्थिति भी अच्छी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए इनकम के मामले में बढ़िया रहने वाला है. आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और यदि कोई शारीरिक समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी. आप काम को लेकर नई खोज करेंगे और कहीं बाहर भी जा सकते हैं. अत्यधिक बाहर का खाना खाने से बचें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है. माता-पिता के आशीर्वाद से कार्य पूरे होंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बढ़िया रहेगा. पार्टनरशिप से अच्छे लाभ मिलेंगे और नए लोग भी साथ काम करने की हामी भर सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है. घर में किसी पार्टी का आयोजन संभव है. जरूरत के अनुसार खर्च करें, दिखावे के खर्च बाद में परेशानी बढ़ा सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. जीवनसाथी के साथ किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. संतान की पढ़ाई से जुड़ी समस्या दूर होगी. काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. बॉस की सलाह से प्रसन्न रहेंगे और रिश्तों की कड़वाहट भी खत्म होगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज आपको कोई भी निवेश सोच-समझकर करना होगा, ध्यान भटक सकता है. परिवार के किसी सदस्य से निराशाजनक सूचना मिल सकती है. अजनबियों से अपनी बातें साझा न करें. बेवजह क्रोध से बचें. वाहन सावधानी से चलाएं. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. नौकरी में बॉस से चल रही खटपट दूर होगी. किसी नए काम में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा. प्रमोशन के कारण स्थान परिवर्तन संभव है. मन की इच्छा को लेकर माताजी से बातचीत करें. जिनसे प्रेम करते हैं, उनसे अपने प्रेम का इजहार करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. किसी से जरूरी जानकारी साझा न करें. जीवनसाथी से कहासुनी हो सकती है. संपत्ति को लेकर भाई-बहनों से बातचीत करें. एक साथ कई काम आने से व्याकुलता बढ़ेगी. पुरानी गलती से सबक लें. कोई परिजन घर मिलने आ सकता है. राजनीति में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: जरूरतमंद को काले तिल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में सफलता मिलेगी. भगवान की भक्ति में मन लगेगा. व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. कोई अधूरी इच्छा पूरी होगी. माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसको लेकर भागदौड़ रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.