हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 18 November 2025: सोमवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी

Kal Ka Rashifal 18 November 2025: सोमवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी

Kal Ka Rashifal 18 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 18 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आपके पुराने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आय में वृद्धि होगी. ऑफिस में शांत रहें और बहस से बचें. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं, सफलता प्राप्त होगी.

वृषभ राशि (Taurus)

आपके लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं. मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. प्रियजन अपने मन की बातें साझा करेंगे. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 11 कौड़ियां चढ़ाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज व्यस्तता और तनाव का दिन रहेगा. मानसिक थकान और सेहत में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी. आमदनी अच्छी रहेगी और कार्यों में प्रगति होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः भगवते वासुदेवाय’ का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आप थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. अपने पार्टनर से विवाद न करें. लव लाइफ में मिठास रहेगी. कामकाज में मजबूती आएगी और नए अवसर मिलेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और रात में चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

आपके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. रुके हुए कार्य बनेंगे और परिवार की तरक्की होगी. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का जाप करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, जिससे चिंता बढ़ेगी. किसी से विवाद न करें. बुद्धिमानी और शांत स्वभाव आपको सफलता दिलाएगा. व्यापार में सलाह काम आएगी.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन सौम्य और पारिवारिक प्रेम से भरा रहेगा. संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा. बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और ‘या देवी सर्वभूतेषु’ मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है. आय सामान्य रहेगी, पर खर्च नियंत्रित रहेंगे. कामकाज में प्रगति होगी. प्रेम जीवन में सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज यात्रा से बचें और खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. परिवारिक वातावरण शांत रहेगा, पर प्रेम जीवन में तनाव संभव है. धैर्य से काम लें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

आज आत्म-निरीक्षण और आत्मविश्वास का दिन रहेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी, नौकरी बदलने के संकेत हैं. लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. रुके हुए काम बनेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन आनंददायक रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

आज आपकी आय बढ़ेगी और खर्चों में भी वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रेम जीवन में मतभेद संभव है. वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: विष्णु जी के मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और ‘ॐ नमो नारायणाय’ मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

18 नवंबर 2025 का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन व्यस्तता भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव के बावजूद पुराने प्रयासों से आय में वृद्धि होगी।

वृषभ राशि वालों को 18 नवंबर 2025 को क्या लाभ होगा?

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन अनुकूल है। वे बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी।

18 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

मिथुन राशि वालों को आज व्यस्तता और तनाव का अनुभव होगा, जिससे मानसिक थकान और सेहत में हल्की गिरावट आ सकती है। हालांकि, दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी।

सिंह राशि वालों के लिए 18 नवंबर 2025 का दिन कितना शुभ रहेगा?

सिंह राशि वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, परिवार की तरक्की होगी और समाज में मान-सम्मान मिलेगा।

18 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं?

मकर राशि वालों के करियर में नई दिशा मिलेगी और नौकरी बदलने के संकेत हैं। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
नौकरी
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget