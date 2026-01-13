हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 14 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 14 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 14 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 14 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा. आज आप तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और दुनिया भर में आपका नाम होगा. आज आपको व्यापार में किसी व्यक्ति से बड़ा धन लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा. आज घर में फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हो सकता है. रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज ख़त्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन अच्छा रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें

वृष राशि
आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहेगा. आज आप अपने व्यापारिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह – मशवरा कर सकते हैं. इस राशि के छात्र अपने कॉम्पटीशन की तैयारी को जारी रखें, बहुत जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. आज आपको जीवनसाथी से काम में पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. आज आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी उलझन का समाधान मिलेगा. आज आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं

मिथुन राशि
आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा. आज का दिन आप अपने तरीके से बिताने की कोशिश करेंगे और आज आपका काम में भी मन लगेगा. बिजनेस मैन आज जरुरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को ग्रोथ मिलेगी. आज आप दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं. आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, आप जल्द ही काम पर वापस जायेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा. आज आपको नौकरी में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपकी आय में इजाफा होगा. आज आप कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारेंगे, आपको ख़ुशी मिलेगी और आपका माइंड भी फ्रेश फील करेगा. आज आपको पैसों के मामलों में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए. आज आप जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं. आज आप किसी रिश्तेदार के आने की ख़ुशी में अच्छे – अच्छे पकवान बनाएंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. आज आपको तमाम उलझनों से मुक्ति मिलेगी और आज आपके परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना भी बन सकती है. आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे. आज आप किसी योजना के ऊपर फिर से काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों से मदद मिलेगी. आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, जीवनसाथी से किसी विषय पर बात हो सकती है मुमकिन है वो आपकी बातों से सहमत भी हों.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें

कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए उत्तम साबित होगा. आज आप सबसे पहले पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही किसी अन्य कार्य की योजना बनायेंगे. आज आपको ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करना पड़ सकता है. इस राशि के जो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास है, आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है. आज आपका मन रचनात्मक चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, आप पेंटिंग भी बना सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

तुला राशि
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आज आप बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमायेंगे और आपकी भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. आज आपको राजनीतिक रिश्तों का बड़ा फायदा होगा, कोई अटका हुआ कार्य आपका कम्पलीट हो जायेगा. इस राशि के राइटर आज नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे समाज के द्वारा खूब पसंद किया जायेगा. आज आप माता – पिता के साथ किसी धार्मिक जगह पर जा सकते हैं जहाँ आपको मानसिक शांति मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करें

वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी जानकारी इक्कट्ठा कर लें. आज आपके जीवन में नयी जिम्मेदारियां आएंगी, जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे. आज आपकी मेहनत और लगन देखकर जूनियर भी आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. आज आपको तली-भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए इससे आप स्वास्थ्य समस्या से दूर रहेंगे. आज आप किसी भी व्यक्ति पर आँख बंद करके भरोसा न करें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें

धनु राशि
आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज आपको धन लाभ कमाने के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिनका लाभ लेकर आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं. आज आप दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में जायेंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा. आज आप नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा. इस राशि की महिलाएं आज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें

मकर राशि
आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा. आज आप मन लगाकर काम करेंगे, जिसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनायेंगे साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेन्ट में भी जा सकते हैं. आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी. आज आप समय रहते ऑफिस के सारे काम निपटा लेंगे, जिससे आप टाइम से घर जा सकें. आज आप स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर सतर्क रहें और डॉक्टर से तुरंत सम्पर्क करें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं

कुम्भ राशि
आज का दिन आपके लिए रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा. आज आप व्यापार के लंबित मामलों को किसी करीबी की मदद से सुलझाने में सक्षम रहेंगे. आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सकता है. आज किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी साथ ही साथ आपके मन में नए-नए विचार आ सकते हैं. आज आपकी लम्बे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपको ख़ुशी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: गरीबों को कंबल दान करें

मीन राशि
आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है. आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे, समाज में आपका मान – सम्मान बढ़ेगा. आज आप घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं, जिससे घर आकर्षक और सुन्दर लगेगा. इस राशि के रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे व्यक्ति जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट को लाँच कर सकतें हैं. आज आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसके आपको लॉन्ग टर्म में फायदे मिलेंगे. आज किसी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 13 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope
