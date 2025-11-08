हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक नई परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहें! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक नई परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहें! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Nov 2025 05:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

धनु (Sagittarius Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आपकी मेहनत और विश्लेषण-शक्ति का परीक्षण करेगा. चंद्रमा षष्ठ भाव में है, प्रतिद्वंद्वियों पर विजय का योग बन रहा है. आत्म-अनुशासन ही सफलता की कुंजी रहेगा.
Career/Business: किसी महत्वपूर्ण कार्य में जिम्मेदारी मिलेगी, कार्यक्षेत्र में रणनीति बनाकर चलें.
Love Life: रिश्तों में ईर्ष्या या तुलना से बचें, सच्ची बातचीत संबंध मजबूत करेगी.
Education: प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ संकेत.
Health: पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत संभव, हल्का भोजन करें.
Finance: रुके हुए धन की प्राप्ति संभव, पर अनावश्यक खरीद से बचें.
सफलता मंत्र:  कर्मणि व्यर्थं न गच्छति.यानी कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता.
Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर (Capricorn Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन सृजन और आत्म-अभिव्यक्ति का है. चंद्रमा पंचम भाव में है. आपकी मेहनत को लोगों की सराहना मिलेगी. धन के मामले में सफलता मिलेगी. लाभ की स्थिति भी बन सकती है. नई कार खरीदने की योजना भी बना सकते हैं. छोटों के साथ संबंध ठीक रखें.
Career/Business: नई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए शुभ समय.
Love Life: प्रेम-प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना, दंपति के बीच मधुरता.
Education: विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रेरणा मिलेगी, कला या संगीत क्षेत्र में प्रगति.
Health: आंखों की थकान या सिरदर्द हो सकता है.
Finance: शेयर या इन्वेस्टमेंट से लाभ का योग.
सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.
Lucky Color: Brown. Lucky Number: 10 

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शनिवार को गरीबों को तिल दान करें.

कुंभ (Aquarius Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक शांति का दिन. आप घर के कार्यों में समय देंगे. किसी समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकता है. डॉक्टर से परामर्श लें. युवाओं को अधिक परिश्रम करना होगा.
Career/Business: कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा, ऑफिस-होम बैलेंस पर ध्यान दें.
Love Life: पारिवारिक माहौल में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.
Education: गृह-कार्य या प्रोजेक्ट समय से पूर्ण करने का अवसर.
Health: थकान या नींद की कमी, विश्राम ज़रूरी.
Finance: प्रॉपर्टी या गृह-सज्जा पर खर्च संभव.
सफलता मंत्र: “शांति ही सच्ची शक्ति है.”
श्लोक: “शान्तिः परमो लाभः.यानी शांति ही परम लाभ है.
Lucky Color: Aqua Blue Lucky Number: 11 उपाय: माता लक्ष्मी को दूध-से बनी खीर अर्पित करें.

मीन (Pisces Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज चंद्रमा तृतीय भाव में है. साहस, संचार और प्रयास का भाव मजबूत रहेगा. आपमें आत्म-अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. बॉस को प्रसन्न रखें नहीं तो कोई आपकी आफिस में चुगली लगा सकता है.
Career/Business: मीडिया, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन में कार्यरत लोगों के लिए लाभ.
Love Life: साथी से खुले दिल से बात करें, पुरानी गलतफहमी मिट सकती है.
Education: नई स्किल सीखने का अवसर, रचनात्मक विषयों में सफलता.
Health: कंधे और गले में जकड़न, हल्का व्यायाम करें.
Finance: आय में सुधार, बचत योजनाओं से लाभ.
सफलता मंत्र: “साहस से ही मार्ग बनते हैं.”
श्लोक: “उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति.यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.
Lucky Color: Peach. Lucky Number: 12 

उपाय: गायत्री मंत्र का जप करें और बच्चों को पुस्तक दान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 05:38 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget