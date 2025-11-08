Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

धनु (Sagittarius Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आपकी मेहनत और विश्लेषण-शक्ति का परीक्षण करेगा. चंद्रमा षष्ठ भाव में है, प्रतिद्वंद्वियों पर विजय का योग बन रहा है. आत्म-अनुशासन ही सफलता की कुंजी रहेगा.

Career/Business: किसी महत्वपूर्ण कार्य में जिम्मेदारी मिलेगी, कार्यक्षेत्र में रणनीति बनाकर चलें.

Love Life: रिश्तों में ईर्ष्या या तुलना से बचें, सच्ची बातचीत संबंध मजबूत करेगी.

Education: प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ संकेत.

Health: पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत संभव, हल्का भोजन करें.

Finance: रुके हुए धन की प्राप्ति संभव, पर अनावश्यक खरीद से बचें.

सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति.यानी कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता.

Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर (Capricorn Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन सृजन और आत्म-अभिव्यक्ति का है. चंद्रमा पंचम भाव में है. आपकी मेहनत को लोगों की सराहना मिलेगी. धन के मामले में सफलता मिलेगी. लाभ की स्थिति भी बन सकती है. नई कार खरीदने की योजना भी बना सकते हैं. छोटों के साथ संबंध ठीक रखें.

Career/Business: नई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए शुभ समय.

Love Life: प्रेम-प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना, दंपति के बीच मधुरता.

Education: विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रेरणा मिलेगी, कला या संगीत क्षेत्र में प्रगति.

Health: आंखों की थकान या सिरदर्द हो सकता है.

Finance: शेयर या इन्वेस्टमेंट से लाभ का योग.

सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.

Lucky Color: Brown. Lucky Number: 10

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शनिवार को गरीबों को तिल दान करें.

कुंभ (Aquarius Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक शांति का दिन. आप घर के कार्यों में समय देंगे. किसी समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकता है. डॉक्टर से परामर्श लें. युवाओं को अधिक परिश्रम करना होगा.

Career/Business: कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा, ऑफिस-होम बैलेंस पर ध्यान दें.

Love Life: पारिवारिक माहौल में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.

Education: गृह-कार्य या प्रोजेक्ट समय से पूर्ण करने का अवसर.

Health: थकान या नींद की कमी, विश्राम ज़रूरी.

Finance: प्रॉपर्टी या गृह-सज्जा पर खर्च संभव.

सफलता मंत्र: “शांति ही सच्ची शक्ति है.”

श्लोक: “शान्तिः परमो लाभः.यानी शांति ही परम लाभ है.

Lucky Color: Aqua Blue Lucky Number: 11 उपाय: माता लक्ष्मी को दूध-से बनी खीर अर्पित करें.

मीन (Pisces Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज चंद्रमा तृतीय भाव में है. साहस, संचार और प्रयास का भाव मजबूत रहेगा. आपमें आत्म-अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. बॉस को प्रसन्न रखें नहीं तो कोई आपकी आफिस में चुगली लगा सकता है.

Career/Business: मीडिया, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन में कार्यरत लोगों के लिए लाभ.

Love Life: साथी से खुले दिल से बात करें, पुरानी गलतफहमी मिट सकती है.

Education: नई स्किल सीखने का अवसर, रचनात्मक विषयों में सफलता.

Health: कंधे और गले में जकड़न, हल्का व्यायाम करें.

Finance: आय में सुधार, बचत योजनाओं से लाभ.

सफलता मंत्र: “साहस से ही मार्ग बनते हैं.”

श्लोक: “उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति.यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.

Lucky Color: Peach. Lucky Number: 12

उपाय: गायत्री मंत्र का जप करें और बच्चों को पुस्तक दान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.