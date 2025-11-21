Mithun Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि पर भाग्य का अच्छा असर रहेगा. जिन कामों में आप लंबे समय से उलझे हुए थे, उनमें अब अड़चनें हटती दिखाई देंगी. सप्ताह की शुरुआत मजबूत है, लेकिन पूरा सप्ताह ऐसे ही नहीं चलेगा.

कुछ जगहों पर आपको खुद निर्णय लेने होंगे, और कुछ स्थितियाँ आपको मजबूती से खड़े रहना सिखाएँगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह पॉज़िटिव है, लेकिन बेफिक्री की गलती मत करो.

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल

इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास और दौड़भाग करनी पड़ सकती है. कामों में विलंब होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन और अनुशासन जरूरी रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी में लिए निर्णय आर्थिक नुकसान की स्थिति पैदा कर सकते हैं. निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और जोखिम भरे कामों से दूर रहें. कोई बड़ा सौदा करने से पहले दोबारा विचार अवश्य करें.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवारिक वातावरण में सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकती है. घर से दूर रहने या नौकरी तथा यात्रा के कारण परिवार को पर्याप्त समय न दे पाने का मलाल रह सकता है.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां या मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं. रिश्ते को मजबूत रखने हेतु तर्क-वितर्क से बचें और संवाद तथा धैर्य का सहारा लें.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह मध्यम रहेगा. अधिक भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या थकान और कमजोरी बढ़ा सकती है. नींद और आराम में कमी से काम के प्रति मन भटक सकता है. खानपान में लापरवाही तथा मौसम में परिवर्तन से सावधान रहना आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 2, 7, 5

भाग्यशाली रंग: हरा, आसमानी, हल्का नीला

उपाय:

प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति के साथ कार्यों में सफलता के योग बढ़ेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.