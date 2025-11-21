हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: भागदौड़ और तनाव बढ़ेगा, फैसले सोच–समझकर लें वरना नुकसान संभव

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: भागदौड़ और तनाव बढ़ेगा, फैसले सोच–समझकर लें वरना नुकसान संभव

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि पर भाग्य का अच्छा असर रहेगा. जिन कामों में आप लंबे समय से उलझे हुए थे, उनमें अब अड़चनें हटती दिखाई देंगी. सप्ताह की शुरुआत मजबूत है, लेकिन पूरा सप्ताह ऐसे ही नहीं चलेगा.

कुछ जगहों पर आपको खुद निर्णय लेने होंगे, और कुछ स्थितियाँ आपको मजबूती से खड़े रहना सिखाएँगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह पॉज़िटिव है, लेकिन बेफिक्री की गलती मत करो.

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास और दौड़भाग करनी पड़ सकती है. कामों में विलंब होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन और अनुशासन जरूरी रहेगा. 

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी में लिए निर्णय आर्थिक नुकसान की स्थिति पैदा कर सकते हैं. निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और जोखिम भरे कामों से दूर रहें. कोई बड़ा सौदा करने से पहले दोबारा विचार अवश्य करें. 

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवारिक वातावरण में सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकती है. घर से दूर रहने या नौकरी तथा यात्रा के कारण परिवार को पर्याप्त समय न दे पाने का मलाल रह सकता है. 

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां या मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं. रिश्ते को मजबूत रखने हेतु तर्क-वितर्क से बचें और संवाद तथा धैर्य का सहारा लें. 

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह मध्यम रहेगा. अधिक भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या थकान और कमजोरी बढ़ा सकती है. नींद और आराम में कमी से काम के प्रति मन भटक सकता है. खानपान में लापरवाही तथा मौसम में परिवर्तन से सावधान रहना आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 2, 7, 5
भाग्यशाली रंग: हरा, आसमानी, हल्का नीला

उपाय:
प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति के साथ कार्यों में सफलता के योग बढ़ेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Gemini Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Delhi Car Blast को लेकर हुआ इसवक्त का बहुत बड़ा खुलासा देखिए Special Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे माधुरी दीक्षित की ये धांसू सीरीज?
'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
शिक्षा
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget