हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते किस्मत देगी साथ आलस किया तो चीजें होंगी दूर!

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते किस्मत देगी साथ आलस किया तो चीजें होंगी दूर!

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए साफ तौर पर अनुकूल है. काम समय पर पूरे होंगे और लंबे समय से अटकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी.

लेकिन एक बात साफ समझ लो मौके खुद-ब-खुद नहीं टिकते, उन्हें पकड़ने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा. अगर आलस किया तो यह अच्छा दौर भी हाथ से निकल सकता है.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा. अपनों का सपोर्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस सप्ताह घर से जुड़ा कोई फैसला या बातचीत तुम्हारे पक्ष में जा सकती है. रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए सप्ताह मजबूत है. अगर अब तक अकेले थे और सही व्यक्ति की तलाश थी, तो इस सप्ताह कोई खास इंसान जिंदगी में एंट्री कर सकता है. पहले से चले आ रहे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी संतुलित और सुखद रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर फायदेमंद है. नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार में तेजी आएगी और दैनिक आय बढ़ेगी. भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से जुड़ी योजना भी पूरी हो सकती है.

मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में तुम्हारे काम की तारीफ होगी. किसी बड़ी जिम्मेदारी या विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है. वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा, बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचो.

मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आगे बढ़ने का है. करियर को लेकर जो प्रयास कर रहे हो, उनमें सफलता मिलने के संकेत हैं. सही लोगों से संपर्क बनेगा और अवसर मिलेंगे शर्त बस इतनी है कि मौके देखकर टालमटोल मत करना.

मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रोज़मर्रा की कमाई में बढ़ोतरी होगी. हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना फिर भी जरूरी है, ताकि लाभ लंबे समय तक टिके.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर दोगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी. फिर भी रूटीन बिगाड़ने की आदत से बचना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal #mithun

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के युवाओं और करियर के लिए यह समय कैसा है?

युवाओं के लिए यह समय आगे बढ़ने का है. करियर को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bengal Visit: PM Modi का Bengal व Assam का दौरा... देंगे करोड़ों की सौगात !
Delhi Pollution News: प्रदूषण से सांसों का संकट...समस्या विकट | Weather | Pollution Alert | AQI
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ब्यूटी
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget