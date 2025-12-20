मिथुन साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते किस्मत देगी साथ आलस किया तो चीजें होंगी दूर!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए साफ तौर पर अनुकूल है. काम समय पर पूरे होंगे और लंबे समय से अटकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी.

लेकिन एक बात साफ समझ लो मौके खुद-ब-खुद नहीं टिकते, उन्हें पकड़ने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा. अगर आलस किया तो यह अच्छा दौर भी हाथ से निकल सकता है.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा. अपनों का सपोर्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस सप्ताह घर से जुड़ा कोई फैसला या बातचीत तुम्हारे पक्ष में जा सकती है. रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए सप्ताह मजबूत है. अगर अब तक अकेले थे और सही व्यक्ति की तलाश थी, तो इस सप्ताह कोई खास इंसान जिंदगी में एंट्री कर सकता है. पहले से चले आ रहे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी संतुलित और सुखद रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर फायदेमंद है. नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार में तेजी आएगी और दैनिक आय बढ़ेगी. भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से जुड़ी योजना भी पूरी हो सकती है.

मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में तुम्हारे काम की तारीफ होगी. किसी बड़ी जिम्मेदारी या विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है. वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा, बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचो.

मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आगे बढ़ने का है. करियर को लेकर जो प्रयास कर रहे हो, उनमें सफलता मिलने के संकेत हैं. सही लोगों से संपर्क बनेगा और अवसर मिलेंगे शर्त बस इतनी है कि मौके देखकर टालमटोल मत करना.

मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रोज़मर्रा की कमाई में बढ़ोतरी होगी. हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना फिर भी जरूरी है, ताकि लाभ लंबे समय तक टिके.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर दोगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी. फिर भी रूटीन बिगाड़ने की आदत से बचना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.