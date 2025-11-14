Mithun Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में कुछ देरी और अटके हुए कामों की वजह से मन में बेचैनी बढ़ सकती है. कई मामलों में परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं होंगी. सरकारी कार्यों, प्रशासनिक मामलों या कागजी प्रक्रियाओं में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बच्चों को भी कुछ चुनौतियों या पढ़ाई में बाधाएँ महसूस हो सकती हैं, जिन पर आपको धैर्यपूर्वक ध्यान देना होगा.

बिज़नेस राशिफल:

व्यापार में योजनाएँ थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेंगी. साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें. किसी सरकारी नियम, टैक्स, या डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती हैं. बड़े निवेश को फिलहाल रोककर रखें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा और टास्क समय पर पूरे करने में कठिनाई हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया थोड़ा कठोर रह सकता है. फिर भी आपकी लगन और संयम अंत में सकारात्मक परिणाम दिलाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

रिश्तों में सामंजस्य थोड़ा कमजोर रहेगा. आपके साथी को आपकी भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होगी. परिवार में बच्चों से जुड़ी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, लेकिन स्थिति जल्दी संभल जाएगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं को किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में अधिक मेहनत करना पड़ेगा. विद्यार्थियों के लिए फोकस बनाना जरूरी है, वरना पढ़ाई में गिरावट महसूस हो सकती है.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है. नींद की कमी से चिड़चिड़ापन होगा. मेडिटेशन और हल्की दिनचर्या मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: हरा

साप्ताहिक उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करें.

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह काम में प्रगति होगी?

A1: प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन धैर्य से काम करते हुए आप स्थिति सुधार पाएंगे.

Q2: क्या बच्चों से जुड़ी चिंता बढ़ेगी?

A2: हां, कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन वे अस्थायी होंगी.

Q3: क्या नौकरी में दबाव रहेगा?

A3: हां, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आपका प्रयास सराहा जाएगा.

Q4: क्या निवेश करना सही रहेगा?

A4: नहीं, इस सप्ताह बड़ा निवेश टालना उचित है.

Q5: क्या स्वास्थ्य में कोई खतरा है?

A5: कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन मानसिक तनाव को कम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.