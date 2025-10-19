हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलGoddess Lakshmi: लक्ष्मी केवल धन की नहीं, बल्कि मेहनत और संतुलन की भी देवी

Goddess Lakshmi: लक्ष्मी केवल धन की नहीं, बल्कि मेहनत और संतुलन की भी देवी

Goddess Lakshmi:लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि श्रम, संतुलन और दान की प्रेरणा हैं. वैभव स्थायी तभी है जब परिश्रम, संयम और सेवा के मार्ग पर चलें.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 19 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Goddess Lakshmi:लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि श्रम, संतुलन और दान की प्रेरणा हैं. वैभव स्थायी तभी है जब परिश्रम, संयम और सेवा के मार्ग पर चलें.

लक्ष्मी: धन, मेहनत और संतुलन देवी

1/7
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं हैं, बल्कि वह संसार को भौतिक सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती है. विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में वे पालन, पोषण और प्रगति की आधार भी हैं. साथ ही लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि वैभव श्रम, संतुलन और दान की भावना से ही स्थायी होता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं हैं, बल्कि वह संसार को भौतिक सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती है. विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में वे पालन, पोषण और प्रगति की आधार भी हैं. साथ ही लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि वैभव श्रम, संतुलन और दान की भावना से ही स्थायी होता है.
2/7
लक्ष्मी आदि शक्ति की वह रूप हैं जो संसार को भौतिक सुख, वैभव और संपन्नता प्रदान करती हैं. अर्थ, रत्न, द्रव्य, धातु आदि पर उनका आधिपत्य है. खासतौर पर ‘लक्ष्मी के साथ लक्ष गुण रहते हैं’, यह उनके व्यापक प्रभाव क्षेत्र का प्रतीक है.
लक्ष्मी आदि शक्ति की वह रूप हैं जो संसार को भौतिक सुख, वैभव और संपन्नता प्रदान करती हैं. अर्थ, रत्न, द्रव्य, धातु आदि पर उनका आधिपत्य है. खासतौर पर ‘लक्ष्मी के साथ लक्ष गुण रहते हैं’, यह उनके व्यापक प्रभाव क्षेत्र का प्रतीक है.
3/7
त्रिदेवों में विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, और लक्ष्मी उनकी पालन करने वाली शक्ति हैं. इसलिए उन्हें ‘श्री विष्णु पत्नी’ कहा जाता है. जहां भी पालन की बात है, वहां लक्ष्मी का वैभव अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है. इसी कारण युगल रूप में लक्ष्मी-विष्णु की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है.
त्रिदेवों में विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, और लक्ष्मी उनकी पालन करने वाली शक्ति हैं. इसलिए उन्हें ‘श्री विष्णु पत्नी’ कहा जाता है. जहां भी पालन की बात है, वहां लक्ष्मी का वैभव अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है. इसी कारण युगल रूप में लक्ष्मी-विष्णु की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है.
4/7
कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों के संयुक्त प्रयास से हुए ‘समुद्र मंथन’ में जब चौदह रत्न निकले, तो उनमें देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं. यह संकेत है कि एकता, श्रम और परिश्रम से ही संसार की छिपी संपदाएँ प्राप्त की जा सकती हैं. आमतौर पर श्रम ही सच्ची साधना है जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है.
कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों के संयुक्त प्रयास से हुए ‘समुद्र मंथन’ में जब चौदह रत्न निकले, तो उनमें देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं. यह संकेत है कि एकता, श्रम और परिश्रम से ही संसार की छिपी संपदाएँ प्राप्त की जा सकती हैं. आमतौर पर श्रम ही सच्ची साधना है जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है.
5/7
कहा जाता है कि लक्ष्मी केवल धन की दात्री नहीं, बल्कि श्रम और पुरुषार्थ की प्रेरक भी हैं. उनका संदेश है जो परिश्रम करेगा, वही समृद्ध होगा. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन का स्थान है — चाहे वह दान हो, धर्म हो या सामाजिक सेवा.
कहा जाता है कि लक्ष्मी केवल धन की दात्री नहीं, बल्कि श्रम और पुरुषार्थ की प्रेरक भी हैं. उनका संदेश है जो परिश्रम करेगा, वही समृद्ध होगा. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन का स्थान है — चाहे वह दान हो, धर्म हो या सामाजिक सेवा.
6/7
हिंदू धर्म में दान को लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना जाता है. मान्यता है कि दान से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जिस पर वे कृपा करती हैं, वह समृद्ध हो जाता है. वहीं, यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो राजा भी रंक बन जाता है.
हिंदू धर्म में दान को लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना जाता है. मान्यता है कि दान से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जिस पर वे कृपा करती हैं, वह समृद्ध हो जाता है. वहीं, यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो राजा भी रंक बन जाता है.
7/7
लक्ष्मी को ‘चंचला’ कहा गया है क्योंकि वे स्थिर नहीं रहतीं. धन आता-जाता रहता है. यही जीवन का सत्य है कि वैभव क्षणभंगुर है. इसलिए स्थायी सुख का मार्ग संतुलन, संयम और दान में निहित है.
लक्ष्मी को ‘चंचला’ कहा गया है क्योंकि वे स्थिर नहीं रहतीं. धन आता-जाता रहता है. यही जीवन का सत्य है कि वैभव क्षणभंगुर है. इसलिए स्थायी सुख का मार्ग संतुलन, संयम और दान में निहित है.
Published at : 19 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Hindu Rituals Goddess Lakshmi Wisdom Charity and Effort

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget