कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों के संयुक्त प्रयास से हुए ‘समुद्र मंथन’ में जब चौदह रत्न निकले, तो उनमें देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं. यह संकेत है कि एकता, श्रम और परिश्रम से ही संसार की छिपी संपदाएँ प्राप्त की जा सकती हैं. आमतौर पर श्रम ही सच्ची साधना है जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है.