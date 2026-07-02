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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 2 July 2026: प्रमोशन लिस्ट में आ सकता है नाम, बिजनेस में भरोसेमंद दिग्गज के रूप में स्थापित होगी साख, नैतिक मूल्यों का रखें ध्यान

Dhanu Rashifal 2 July 2026: प्रमोशन लिस्ट में आ सकता है नाम, बिजनेस में भरोसेमंद दिग्गज के रूप में स्थापित होगी साख, नैतिक मूल्यों का रखें ध्यान

Sagittarius Horoscope: गुरुवार का दिन दफ्तर में प्रमोशन के मजबूत योग हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. जानिए धनु राशि के लिए 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली संयोग बन रहा. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके संचित धन और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे, जिससे आपको अपने नैतिक मूल्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना होगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या आवश्यक मीटिंग के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार में अपनी धाक जमाने और नेटवर्किंग को मजबूत करने का रहेगा. ग्रहों के शुभ प्रभाव से आज आपके बिजनेस रिलेशन काफी स्ट्रांग होंगे, जिसका सीधा फायदा आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी हेल्प (मदद) के रूप में मिलेगा. मार्केट में आज बिजनेसमैन की साख एक भरोसेमंद दिग्गज के रूप में स्थापित होगी, जो आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बिजनेसमैन को मार्केट में हर कस्टमर के साथ बेहद सम्मान पूर्वक पेश आना होगा, क्योंकि हर ग्राहक सौदे से पहले सम्मान चाहता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा बजट बनाकर चलने का संकेत दे रहा है. दोपहर बाद चंद्रमा के दूसरे भाव (धन भाव) में होने से आय के मार्ग तो सुलभ रहेंगे, लेकिन फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक अनपेक्षित खर्च) सामने आ सकते हैं. इसलिए आज बहुत सोच-समझकर ही धन का खर्च करें. वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए जो काम कम जरूरी हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए रोक देना ही आपके लिए समझदारी भरा फैसला साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी और उत्साह लेकर आया है. दफ्तर में एंप्लॉयड पर्सन को आज कोई बड़ा पद लाभ प्राप्त हो सकता है; आपकी कंपनी की प्रमोशन लिस्ट में आज आपका नाम प्रमुखता से आ सकता है. वर्कस्पेस पर जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में आपको अपने सहकर्मियों और बॉस की पूरी हेल्प मिलेगी. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज फील्ड वर्क के दौरान गलत संगति वाले लोगों से पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा उनकी नकारात्मक आदत और संगत का बुरा असर आपके काम पर आ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने हुनर को तराशने के लिए बहुत अनुकूल है. स्टूडेंट्स आज अपनी स्किल्स (कौशल) में निरंतर सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में उन्हें करियर में बहुत अच्छे और बड़े ऑप्शंस (विकल्प) हाथ लगेंगे. कला, संगीत और खेल से जुड़े जातकों को आज अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए मेंटर्स से नई तकनीक सीखने को मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का रहेगा. अचानक आए घरेलू खर्चों के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बजट को लेकर कुछ गंभीर चर्चा हो सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके हर आर्थिक निर्णय में आपका पूरा साथ देंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी शांत और खुशनुमा माहौल में बीतेगा, जिससे दिनभर की उलझनें दूर होंगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. करियर और व्यापार की बड़ी डील्स के सिलसिले में आज बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की वजह से आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. शारीरिक थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं शाम के समय आपको परेशान कर सकती हैं. भीतरी ऊर्जा और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए काम के बीच में आराम के पल जरूर निकालें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग की मिठाई या फलों का भोग लगाकर गरीबों में बांटें, इससे अनपेक्षित खर्चे रुकेंगे और करियर में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति शीघ्र होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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