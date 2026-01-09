Dhanu Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित है, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और पिता से जुड़े विषयों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. यह दिन आपको अनुशासन, जिम्मेदारी और सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी कमजोर हो सकती है. ऐसे में लापरवाही न करें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें. खुद के लिए भी पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

ऑटोमोबाइल बिजनेस से जुड़े लोग नई ब्रांच खोलने की योजना बना सकते हैं, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए 14 जनवरी के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा. आज आप आय के नए स्रोत खोजने और उन पर काम शुरू करने में सफल होंगे. यह प्रयास आने वाले समय में आपके लिए स्थायी लाभ का कारण बन सकता है.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यवस्थित रहने का है. अगर आप टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे तो सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी होंगी. बैंकिंग और टारगेट बेस्ड जॉब करने वालों के लिए आज का दिन खास है, उनके टारगेट पूरे होने की पूरी संभावना है, जिससे उन्हें बोनस या इंसेंटिव का लाभ भी मिल सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ेगी. अतिरिक्त आय के स्रोत बनने से भविष्य में वित्तीय स्थिरता आएगी. फिलहाल खर्चों पर भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और लाइफ पार्टनर आज जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ निभाएंगे. आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. परिवार में किसी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन आपका सहयोग घर के माहौल को संभाल लेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

जो छात्र अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, उनके लिए यह दिन योजना बनाने का है. सही प्लानिंग आगे चलकर सफलता की मजबूत नींव रखेगी.

खेल और युवा वर्ग

स्पोर्ट्स पर्सन की डिटर्मिनेशन पावर में इजाफा होगा. वे अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं. न्यू जनरेशन को भविष्य के लिए रणनीति बनानी चाहिए.

सामाजिक जीवन और यात्रा

सोशल लेवल पर आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. साथ ही पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रैवलिंग की भी योजना बन सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

उपाय: आज गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का 11 बार जाप करें और पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

योजना बनाना अच्छा है, लेकिन शुरुआत 14 जनवरी के बाद करना अधिक शुभ रहेगा.

2. बैंकिंग जॉब वालों को क्या फायदा होगा?

आज टारगेट पूरे होने और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

3. क्या आज यात्रा शुभ रहेगी?

हाँ, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की यात्रा से लाभ मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.