धनु राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक उन्नति और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है और आपको धन संचय व निवेश में सफलता मिलेगी.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 May 2026: धनु राशि नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ
Sagittarius Horoscope 8 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन धन निवेश और नई नौकरी की शुरुआत का है. जानिए धनु राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?
Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक उन्नति और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है.
चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से धन संचय और निवेश के मामलों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी. शुभ योगों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आप अपनी बुद्धिमानी से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने में सफल रहेंगे.
व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाला है. बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने या प्रभावशाली बिजनेसमैन का सहयोग आपके व्यापार को नई गति देगा. धन निवेश के लिए दिन बहुत लाभकारी है, पूर्व में किए गए निवेश से भी आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुरक्षित महसूस होगी.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. एम्प्लॉयड लोग अपनी बेहतरीन प्लानिंग और कार्यकुशलता के कारण वर्कप्लेस पर छाए रहेंगे. यदि आप नई नौकरी जॉइन करने की सोच रहे हैं, तो आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय "अति शुभ" है. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना और कुछ मीठा खाना आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा. जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी आप आज चुटकियों में हल कर लेंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप किसी नई व्यापारिक योजना या निवेश पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में भरोसा और प्रेम बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. नई टेक्नोलॉजी या कोई विशेष हुनर सीखने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. आपकी सीखने की क्षमता आज बहुत तीव्र रहेगी, जिससे आप कम समय में कठिन विषयों पर महारत हासिल कर लेंगे. जो छात्र किसी तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है.
स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुधार का दिन है. यदि हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है या आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज रिकवरी की गति बहुत तेज रहेगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी बेहतर महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, बस अपनी दिनचर्या में योग और पौष्टिक आहार को शामिल रखें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: वाइट (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें. इससे धन की देवी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा.
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Frequently Asked Questions
धनु राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?
व्यवसाय के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा है?
व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत मजबूत रहेगा. बिजनेस पार्टनर्स के साथ तालमेल बढ़ेगा और किसी बड़े घराने का सहयोग मिल सकता है.
नौकरी और करियर के लिए क्या सलाह दी गई है?
कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. नई नौकरी के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय अति शुभ है.
प्रेम और परिवार के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप व्यापारिक योजना पर चर्चा कर सकते हैं और जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा.
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. नई टेक्नोलॉजी या हुनर सीखने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है, आपकी सीखने की क्षमता तीव्र रहेगी.
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