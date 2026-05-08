हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 8 May 2026: धनु राशि नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ

Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 May 2026: धनु राशि नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ

Sagittarius Horoscope 8 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन धन निवेश और नई नौकरी की शुरुआत का है. जानिए धनु राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक उन्नति और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है.

चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से धन संचय और निवेश के मामलों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी. शुभ योगों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आप अपनी बुद्धिमानी से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने में सफल रहेंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाला है. बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने या प्रभावशाली बिजनेसमैन का सहयोग आपके व्यापार को नई गति देगा. धन निवेश के लिए दिन बहुत लाभकारी है, पूर्व में किए गए निवेश से भी आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुरक्षित महसूस होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. एम्प्लॉयड लोग अपनी बेहतरीन प्लानिंग और कार्यकुशलता के कारण वर्कप्लेस पर छाए रहेंगे. यदि आप नई नौकरी जॉइन करने की सोच रहे हैं, तो आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय "अति शुभ" है. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना और कुछ मीठा खाना आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा. जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी आप आज चुटकियों में हल कर लेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप किसी नई व्यापारिक योजना या निवेश पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में भरोसा और प्रेम बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. नई टेक्नोलॉजी या कोई विशेष हुनर सीखने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. आपकी सीखने की क्षमता आज बहुत तीव्र रहेगी, जिससे आप कम समय में कठिन विषयों पर महारत हासिल कर लेंगे. जो छात्र किसी तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुधार का दिन है. यदि हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है या आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज रिकवरी की गति बहुत तेज रहेगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी बेहतर महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, बस अपनी दिनचर्या में योग और पौष्टिक आहार को शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: वाइट (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें. इससे धन की देवी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 08 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक उन्नति और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है और आपको धन संचय व निवेश में सफलता मिलेगी.

व्यवसाय के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत मजबूत रहेगा. बिजनेस पार्टनर्स के साथ तालमेल बढ़ेगा और किसी बड़े घराने का सहयोग मिल सकता है.

नौकरी और करियर के लिए क्या सलाह दी गई है?

कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. नई नौकरी के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय अति शुभ है.

प्रेम और परिवार के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ मिलकर आप व्यापारिक योजना पर चर्चा कर सकते हैं और जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. नई टेक्नोलॉजी या हुनर सीखने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है, आपकी सीखने की क्षमता तीव्र रहेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 May 2026: धनु राशि नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ
धनु राशिफल 8 मई 2026 नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ
राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 May 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सौदों से होगा बड़ा मुनाफा और ससुराल पक्ष से मिलेगा सरप्राइज
वृश्चिक राशिफल 8 मई 2026 बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सौदों से होगा बड़ा मुनाफा और ससुराल पक्ष से मिलेगा सरप्राइज
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal 8 May 2026: तुला राशि बिजनेस में वैश्विक मंदी का असर और ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश
तुला राशिफल 8 मई 2026 बिजनेस में वैश्विक मंदी का असर, सेहत और रिश्तों के लिए कठिन परीक्षा का दिन
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 8 May 2026: कन्या राशि बैंक के काम बनेंगे और अटकी हुई पेमेंट मिलने से चमकेगी किस्मत
कन्या राशिफल 8 मई 2026 बैंक के काम बनेंगे और अटकी हुई पेमेंट मिलने से चमकेगी किस्मत, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होने से घर में आएगी सुख-शांति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
क्रिकेट
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
बॉलीवुड
'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा | Exclusive Interview
इंटरव्यू: 'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा
नौकरी
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
PM Bijli Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
जनरल नॉलेज
Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget