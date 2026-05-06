Aaj ka Dhanu Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी ही राशि यानी धनु राशि में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. चन्द्रमा का आपकी राशि में होना आपके बौद्धिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू रातों-रात बढ़ जाएगी. आर्थिक रूप से यह दिन आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा. आप भविष्य की जरूरतों के लिए एक बड़ा फंड जोड़ने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आप टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से अपने काम को बहुत आसान बना लेंगे. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा होगा और सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे. 'सिद्ध योग' के बनने से ऑफिस में आपके कार्यों में अचानक सकारात्मक हलचल शुरू होगी, जिससे करियर को लेकर चल रही आपकी भविष्य की चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस और खुशियों से भरा रहने वाला है. आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में गहराई आएगी. पार्टनर आपको कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, जो आपके बंधन को और अधिक मजबूत बनाएगा. परिवार में भी आपसी समझ बढ़ेगी और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमताओं को निखारने का है. किसी कठिन प्रोजेक्ट या विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके करीब है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के मामले में आज आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. आपकी फिटनेस आज आपका पूरा साथ देगी, जिससे आप अपनी पिछली सीमाओं को तोड़कर एक नया पर्सनल रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे. बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह की हल्की धूप जरूर लें, क्योंकि यह विटामिन-डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना सुखद रहेगा. गणेश जी को मोदक चढ़ाएं और गाय को हरी घास खिलाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा.

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