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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 6 May 2026: धनु राशि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़ेगी आपकी ब्रांड वैल्यू, रातों-रात चमकेगा बिजनेस का सितारा

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 May 2026: धनु राशि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़ेगी आपकी ब्रांड वैल्यू, रातों-रात चमकेगा बिजनेस का सितारा

Saggitarius Horoscope: 6 मई 2026 धनु राशिफल आज कॉर्पोरेट जगत में बढ़ेगी आपकी धाक और बिजनेस की ब्रांड वैल्यू होगी हाई. पार्टनर से मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:22 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी ही राशि यानी धनु राशि में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. चन्द्रमा का आपकी राशि में होना आपके बौद्धिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू रातों-रात बढ़ जाएगी. आर्थिक रूप से यह दिन आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा. आप भविष्य की जरूरतों के लिए एक बड़ा फंड जोड़ने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आप टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से अपने काम को बहुत आसान बना लेंगे. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा होगा और सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे. 'सिद्ध योग' के बनने से ऑफिस में आपके कार्यों में अचानक सकारात्मक हलचल शुरू होगी, जिससे करियर को लेकर चल रही आपकी भविष्य की चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस और खुशियों से भरा रहने वाला है. आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में गहराई आएगी. पार्टनर आपको कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, जो आपके बंधन को और अधिक मजबूत बनाएगा. परिवार में भी आपसी समझ बढ़ेगी और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमताओं को निखारने का है. किसी कठिन प्रोजेक्ट या विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके करीब है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के मामले में आज आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. आपकी फिटनेस आज आपका पूरा साथ देगी, जिससे आप अपनी पिछली सीमाओं को तोड़कर एक नया पर्सनल रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे. बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह की हल्की धूप जरूर लें, क्योंकि यह विटामिन-डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).
भाग्यशाली अंक: 2.
अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना सुखद रहेगा. गणेश जी को मोदक चढ़ाएं और गाय को हरी घास खिलाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज धनु राशि के लिए पंचांग की स्थिति क्या है?

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा.

धनु राशि के लिए आज का दिन बिजनेस और धन के मामले में कैसा रहेगा?

बिजनेस में बड़े बदलाव का संकेत है और कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा. यह दिन आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में धनु राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सीनियर्स प्रभावित होंगे. 'सिद्ध योग' के बनने से करियर संबंधी चिंताएं कम होंगी.

प्रेम और परिवार के लिहाज से धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा?

लव लाइफ रोमांस और खुशियों से भरी रहेगी, रिश्तों में गहराई आएगी. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

आज का दिन विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा और क्या उपाय करना चाहिए?

विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक क्षमताओं को निखारने का दिन है. उच्च शिक्षा के लिए शुभ समाचार मिल सकता है. गणेश जी को मोदक चढ़ाएं और हरी घास खिलाएं.

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