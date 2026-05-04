आज धनु राशि के जातकों के लिए वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा. चन्द्रमा बारहवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता हो सकती है.
Aaj ka Dhanu Rashifal 4 May 2026: धनु राशि खर्चों पर लगाम लगाना है जरूरी, कार्यस्थल पर चापलूसों से रहें सावधान
Saggitarius Horoscope: धनु राशि 4 मई 2026 आज व्यापार और सेहत के मामले में बड़ी सावधानी बरतें. आर्थिक विवादों से दूर रहें और खर्चों की प्लानिंग करें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- व्यापार में शॉर्ट सर्किट, आगजनी का जोखिम, सतर्क रहें.
- कार्यक्षेत्र में कनिष्ठों से असहयोग, तनाव की संभावना.
- खिलाड़ियों को चोट का खतरा, जोखिम भरे खेल से बचें.
- पारिवारिक आर्थिक विवाद, रिश्तों में कड़वाहट संभव.
Aaj ka Dhanu Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.
धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज बारहवें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय ही चुनें, जबकि राहुकाल के समय सावधानी बरतें.
व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सतर्क रहने वाला है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में शॉर्ट सर्किट या आगजनी जैसी घटनाओं की आशंका है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. सुरक्षा इंतजामों की जांच जरूर करें. बिजनेसमैन को आज अपने कार्यस्थल पर चापलूस कर्मचारियों से सावधान रहना होगा. उनके द्वारा फैलाए गए अविश्वास के कारण आपके योग्य और टैलेंटेड कर्मचारी नौकरी छोड़ सकते हैं, जो आपके व्यवसाय के लिए बड़ी क्षति होगी.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं. जूनियर स्टाफ आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म होने का डर रहेगा और आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे. टेक्नोलॉजी को समय पर अपडेट न करना आज भारी पड़ सकता है; क्लाइंट्स के सामने काम में देरी होने से आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है. अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है.
शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Sports)
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन शारीरिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है. अभ्यास के दौरान जमीन पर गिरने या सिर में चोट लगने का प्रबल भय बना हुआ है. आज किसी भी तरह के जोखिम भरे स्टंट या अत्यधिक आक्रामक खेल से दूरी बनाना ही आपके लिए अनिवार्य है. सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग जरूर करें और शारीरिक सीमाओं का सम्मान करें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. परिवार में पैसों के लेन-देन को लेकर भारी विवाद होने की संभावना है. सबसे अधिक पीड़ादायक यह होगा कि आपकी ईमानदारी पर ही सवाल उठाए जा सकते हैं. रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आज आर्थिक चर्चाओं को टाल दें और शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें. चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्चों को कम करने की ठोस प्लानिंग आज ही बना लें.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम है. मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय और मैदान पर अभ्यास करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. गहरे चिंतन और ध्यान से मन को शांत रखने की कोशिश करें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज भगवान शिव को चने की दाल और पीले फूल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज धन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी?
व्यापार में आज किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
व्यापार में आज शॉर्ट सर्किट या आगजनी जैसी घटनाओं से आर्थिक नुकसान हो सकता है. कार्यस्थल पर चापलूस कर्मचारियों से भी सावधान रहें, जो अविश्वास फैला सकते हैं.
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कार्यक्षेत्र में स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं, और जूनियर स्टाफ असहयोगी हो सकता है. टेक्नोलॉजी को अपडेट न रखने से काम में देरी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है.
प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज क्या सलाह दी गई है?
पारिवारिक मोर्चे पर पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो सकता है, और आपकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं. आज आर्थिक चर्चाओं को टालना और शांत रहना बेहतर होगा.
आज के दिन धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या सुझाव हैं?
मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों से सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय और अभ्यास करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें तथा ध्यान से मन शांत रखें.
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