Dhanu Rashifal 4 February 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव (भाग्य भाव) में होने से आपके भाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको खुद पर अनुशासन लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी.

आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से सोशल लेवल पर आपकी पहचान बढ़ेगी. समाज में आपके कार्यों को सराहा जाएगा. अतिगंड योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई काम आसान हो जाएंगे. हालांकि, एकाग्रता की कमी आपके लिए चुनौती बन सकती है. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ है, लेकिन दोपहर 12:00 से 01:30 (राहुकाल) के बीच प्रस्थान न करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा. बिजनेसमैन को व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक मोर्चे पर आपको अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. व्यावसायिक कार्यों में सफलता के लिए शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत का रास्ता अपनाएं. कयासों या सट्टेबाजी (Speculation) से दूर रहें, यह समय जोखिम लेने के लिए ठीक नहीं है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता और मेहनत ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, जिसका सीधा लाभ आपको भविष्य में किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी और अधिक पसीना बहाने की जरूरत है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतें. आपकी बेपरवाह जीवनशैली (Lifestyle) के कारण घर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है. रिश्तों में गहराई लाने के लिए जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाएं. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें ताकि घर का वातावरण सुखद बना रहे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. आपका फोकस भटक सकता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी. मोबाइल या अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में दिन मिश्रित परिणाम देगा. मानसिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे. खान-पान में अनियमितता न बरतें. योग और ध्यान आपको मानसिक भटकाव से बचाएंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)

ग्रे (Grey) भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक 3 से बचें)

7 (अशुभ अंक 3 से बचें) आज का उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करना आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा.

(FAQs)

1. धनु राशि वालों के लिए आज सफलता की कुंजी क्या है?

आज आपकी सफलता का रहस्य आपकी 'विनम्रता' और 'निरंतर मेहनत' में छिपा है. सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

2. पारिवारिक अशांति से कैसे बचें?

अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित करें और परिवार के साथ समय बिताएं. फिजूलखर्ची और बाहरी मनोरंजन के बजाय घर की सुख-सुविधाओं पर ध्यान दें.

3. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?

भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन 'कयासों' (Speculation) के लिए समय ठीक नहीं है. दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं, पर पूरी जांच-परख के बाद ही.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.