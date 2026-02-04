हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 4 February 2026: धनु राशि पारिवारिक कलह की चेतावनी! आपकी लाइफस्टाइल बन सकती है विवाद की बड़ी वजह

Dhanu Rashifal 4 February 2026: धनु राशि पारिवारिक कलह की चेतावनी! आपकी लाइफस्टाइल बन सकती है विवाद की बड़ी वजह

Sagittarius Horoscope 4 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 4 February 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव (भाग्य भाव) में होने से आपके भाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको खुद पर अनुशासन लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी.

आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से सोशल लेवल पर आपकी पहचान बढ़ेगी. समाज में आपके कार्यों को सराहा जाएगा. अतिगंड योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई काम आसान हो जाएंगे. हालांकि, एकाग्रता की कमी आपके लिए चुनौती बन सकती है. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ है, लेकिन दोपहर 12:00 से 01:30 (राहुकाल) के बीच प्रस्थान न करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा. बिजनेसमैन को व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक मोर्चे पर आपको अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. व्यावसायिक कार्यों में सफलता के लिए शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत का रास्ता अपनाएं. कयासों या सट्टेबाजी (Speculation) से दूर रहें, यह समय जोखिम लेने के लिए ठीक नहीं है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता और मेहनत ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, जिसका सीधा लाभ आपको भविष्य में किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी और अधिक पसीना बहाने की जरूरत है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतें. आपकी बेपरवाह जीवनशैली (Lifestyle) के कारण घर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है. रिश्तों में गहराई लाने के लिए जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाएं. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें ताकि घर का वातावरण सुखद बना रहे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. आपका फोकस भटक सकता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी. मोबाइल या अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में दिन मिश्रित परिणाम देगा. मानसिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे. खान-पान में अनियमितता न बरतें. योग और ध्यान आपको मानसिक भटकाव से बचाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक 3 से बचें)
  • आज का उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करना आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा.

(FAQs)

1. धनु राशि वालों के लिए आज सफलता की कुंजी क्या है?
    आज आपकी सफलता का रहस्य आपकी 'विनम्रता' और 'निरंतर मेहनत' में छिपा है. सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

2. पारिवारिक अशांति से कैसे बचें?
    अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित करें और परिवार के साथ समय बिताएं. फिजूलखर्ची और बाहरी मनोरंजन के बजाय घर की सुख-सुविधाओं पर ध्यान दें.

3. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
    भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन 'कयासों' (Speculation) के लिए समय ठीक नहीं है. दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं, पर पूरी जांच-परख के बाद ही.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
विश्व
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?
भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget