Dhanu Rashifal 27 June 2026: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संभलकर और अत्यधिक सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अनियंत्रित खर्चों और मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है. ग्रह गोचर की विपरीत स्थिति के कारण आज करियर, बिजनेस और पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

आज के दिन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए पंचांग के नियमों और शुभ समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं धनु राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद कठिन और भारी नुकसान कराने वाला साबित हो सकता है. चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से आज सबसे पहले अपने खर्चों को कम करने की मजबूत प्लानिंग करें. ग्रह गोचर आपके पूरी तरह विपरीत बने हुए हैं, जिसके कारण किसी बड़ी परियोजना या प्रोजेक्ट में आपको विफलता (Failure) हाथ लग सकती है. आज पुराने निवेशक आपका पैसा वापस मांग सकते हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी प्रभावित होगी. स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आप बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त (EMI) भी नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण आपको कानूनी कार्रवाई की धमकी तक मिल सकती है. आज आपके बिजनेस फील्ड में किसी तीसरे अनजान व्यक्ति (Third Person) की एंट्री हो सकती है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके व्यापार की ग्रोथ पर दिखेगा. आज धन का निवेश पूरी तरह टाल दें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. दिन की शुरुआत से ही कार्यस्थल पर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी. आपके अंडर काम करने वाले कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे और काम टालेंगे, जिससे दोपहर तक आपका मानसिक तनाव चरम पर पहुंच जाएगा. आज किसी कस्टमर की गंभीर शिकायत की बात सीधे मैनेजमेंट तक पहुंच सकती है, जिससे आपकी जॉब पर खतरा मंडरा सकता है. काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि आप उसे अकेले संभाल नहीं पाएंगे. जो लोग लंबे समय से एक नई नौकरी (New Job) के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आज कोई संतोषजनक या सही जवाब नहीं मिलने वाला है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद संवेदनशील रहने वाला है. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में बहुत गंभीर संकट आने की आशंका बनी हुई है. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद इतने गहरे हो सकते हैं कि बात तलाक (Divorce) तक पहुंच सकती है. इस कलह के कारण घर का माहौल बहुत भारी और अशांत रहेगा. परिवार के अन्य सदस्य भी इस स्थिति से परेशान रहेंगे. ऐसे मुश्किल समय में अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन गिरावट लेकर आ सकता है. बदलते मौसम के चलते, खासकर मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड जातकों की सेहत से संबंधित समस्याएं काफी बढ़ सकती हैं. अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आपको ब्लड प्रेशर, घबराहट या छाती में बेचैनी महसूस हो सकती है. आज अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें और असहज महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी निराशाजनक रहने वाला है. कॉम्पिटिटिव (प्रतियोगी परीक्षा) और जनरल स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है. आज किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो उसमें असफलता आपके हाथ लग सकती है, जिससे आपका मनोबल टूटेगा. हिम्मत न हारें, अपनी कमियों को पहचानें और दोबारा दोगुनी मेहनत से तैयारी में जुट जाएं.

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला रंग)

ब्लू (नीला रंग) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शनिवार के दिन आने वाले संकटों को टालने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शनि देव को काले तिल, नीले फूल और सरसों का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराना आपके कष्टों को कम करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.