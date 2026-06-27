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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 27 June 2026: धनु राशि वालों पर शनिवार को टूटेगा दुखों का पहाड़! बिजनेस में भारी नुकसान और कोर्ट-कचहरी के संकेत

Dhanu Rashifal 27 June 2026: धनु राशि वालों पर शनिवार को टूटेगा दुखों का पहाड़! बिजनेस में भारी नुकसान और कोर्ट-कचहरी के संकेत

Saggitarius Horoscope: शनिवार 27 जून 2026 को धनु राशि के 12वें भाव में चन्द्रमा का गोचर क्या बड़ी तबाही लाएगा? क्या डूब जाएगा व्यापार और मैरिड लाइफ में आएगी तलाक की नौबत? जानिए बचने के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 27 June 2026: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संभलकर और अत्यधिक सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अनियंत्रित खर्चों और मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है. ग्रह गोचर की विपरीत स्थिति के कारण आज करियर, बिजनेस और पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

आज के दिन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए पंचांग के नियमों और शुभ समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं धनु राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद कठिन और भारी नुकसान कराने वाला साबित हो सकता है. चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से आज सबसे पहले अपने खर्चों को कम करने की मजबूत प्लानिंग करें. ग्रह गोचर आपके पूरी तरह विपरीत बने हुए हैं, जिसके कारण किसी बड़ी परियोजना या प्रोजेक्ट में आपको विफलता (Failure) हाथ लग सकती है. आज पुराने निवेशक आपका पैसा वापस मांग सकते हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी प्रभावित होगी. स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आप बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त (EMI) भी नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण आपको कानूनी कार्रवाई की धमकी तक मिल सकती है. आज आपके बिजनेस फील्ड में किसी तीसरे अनजान व्यक्ति (Third Person) की एंट्री हो सकती है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके व्यापार की ग्रोथ पर दिखेगा. आज धन का निवेश पूरी तरह टाल दें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. दिन की शुरुआत से ही कार्यस्थल पर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी. आपके अंडर काम करने वाले कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे और काम टालेंगे, जिससे दोपहर तक आपका मानसिक तनाव चरम पर पहुंच जाएगा. आज किसी कस्टमर की गंभीर शिकायत की बात सीधे मैनेजमेंट तक पहुंच सकती है, जिससे आपकी जॉब पर खतरा मंडरा सकता है. काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि आप उसे अकेले संभाल नहीं पाएंगे. जो लोग लंबे समय से एक नई नौकरी (New Job) के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आज कोई संतोषजनक या सही जवाब नहीं मिलने वाला है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद संवेदनशील रहने वाला है. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में बहुत गंभीर संकट आने की आशंका बनी हुई है. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद इतने गहरे हो सकते हैं कि बात तलाक (Divorce) तक पहुंच सकती है. इस कलह के कारण घर का माहौल बहुत भारी और अशांत रहेगा. परिवार के अन्य सदस्य भी इस स्थिति से परेशान रहेंगे. ऐसे मुश्किल समय में अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन गिरावट लेकर आ सकता है. बदलते मौसम के चलते, खासकर मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड जातकों की सेहत से संबंधित समस्याएं काफी बढ़ सकती हैं. अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आपको ब्लड प्रेशर, घबराहट या छाती में बेचैनी महसूस हो सकती है. आज अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें और असहज महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी निराशाजनक रहने वाला है. कॉम्पिटिटिव (प्रतियोगी परीक्षा) और जनरल स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है. आज किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो उसमें असफलता आपके हाथ लग सकती है, जिससे आपका मनोबल टूटेगा. हिम्मत न हारें, अपनी कमियों को पहचानें और दोबारा दोगुनी मेहनत से तैयारी में जुट जाएं.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शनिवार के दिन आने वाले संकटों को टालने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शनि देव को काले तिल, नीले फूल और सरसों का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराना आपके कष्टों को कम करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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