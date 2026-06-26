Dhanu Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत भारी नुकसान लेकर आने के संकेत दे रहा है. किसी बड़ी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्लानिंग में आपको पूरी तरह असफलता का सामना करना पड़ सकता है. विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते आपके इन्वेस्टर्स (निवेशक) अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, जिससे आपके सामने तरलता का संकट खड़ा हो जाएगा.

आज आपको पता चल सकता है कि किसी डीलर ने आपको गलत या खराब माल भेज दिया है. इसके अतिरिक्त, टैक्स (कर) से जुड़ी समस्याएं गंभीर रूप धारण कर सकती हैं और आपको कोई कानूनी नोटिस भी मिल सकता है. इस बड़ी आफत के कारण बैंक और लेनदार आपके बिजनेस तक पहुंच सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति काफी नाजुक रह सकती है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने के कारण अचानक बड़े और अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं. धन की आमद रुकने और देनदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव चरम पर रहेगा. आज किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने या किसी को उधार देने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा वह पैसा हमेशा के लिए डूब सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज का दिन नौकरीपेशा जातकों के लिए बहुत अधिक मानसिक दबाव लेकर आएगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लीक होने को लेकर दफ्तर में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ आपका गंभीर विवाद हो सकता है. सबसे बड़ी परेशानी यह रहेगी कि इस मामले में मैनेजमेंट कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा होगा और आप बीच में फंसे हुए महसूस करेंगे.

यह असहज स्थिति आपको इमोशनली ड्रेन (मानसिक रूप से कमजोर) कर देगी और आप खुद को असहाय पाएंगे. ऑफिस में सहकर्मियों ने आपके खिलाफ कोई सामूहिक शिकायत भी की है, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि उसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपकी सैलरी (वेतन) में भी देरी होने के आसार हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आपके लिए एक कठिन काम साबित होगा. यदि आप कानून (Law) या सरकारी दांवपेचों से जुड़ी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है. अपनी एकाग्रता को भंग होने से बचाएं और शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों और पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको जीवन का सबसे बड़ा झटका लग सकता है. लव लाइफ में गलतफहमियां इस कदर बढ़ सकती हैं कि आपके पार्टनर ने संबंध तोड़ने (ब्रेकअप) का अंतिम फैसला ले लिया है, जिससे आपका दिल दुखी हो सकता है. परिवार में भी वैचारिक मतभेदों के कारण माहौल काफी तनावपूर्ण और अशांत रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

व्यापारिक घाटे और दफ्तर की उठापटक के कारण आज आप गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकते हैं. अत्यधिक सोच-विचार के कारण सिर दर्द, अनिद्रा और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन चंद्रमा के बारहवें दोष और संकटों से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर अर्गला स्तोत्र का पाठ करें. इसके साथ ही सफेद गाय को मिश्री युक्त मीठी रोटी खिलाएं और चींटियों को आटा डालें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आने वाले संकट धीरे-धीरे दूर होंगे.

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