Aaj ka Dhanu Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और ई-कॉमर्स विस्तार का साबित होगा. ई-कॉमर्स (E-commerce) और ऑनलाइन स्टोर चलाने वाले जातकों के लिए आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्वालिटी को सुधारना सेल्स में जबरदस्त और बंपर बूस्ट (बढ़ोतरी) लेकर आएगा; आपके विजुअल्स आकर्षक होने से ग्राहकों का कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाएगा. डे स्टार्टिंग में अपने लक्ष्यों को दोबारा देखने और उन्हें रिवाइज करने से बिजनेस की आगे की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी; टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आज नई तकनीक अपनाने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतें पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन वर्तमान नौकरी में गजब का वर्चस्व और रचनात्मक आजादी दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में 'आईटी प्रोफेशनल्स' को अधिकारियों और मैनेजमेंट की तरफ से काम करने की पूरी स्वतंत्रता (स्वायत्तता) मिलेगी; बॉस आपकी अद्भुत क्षमताओं पर पूरा भरोसा दिखाएंगे और आपको अपने तरीके से काम करने की छूट देंगे, अधिकारियों का यह अटूट विश्वास आज आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा.

दफ्तर में काम का प्रेशर घटने से आज आपको हर कार्य को बहुत शांति और बेहतर तरीके से करने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी में बड़ा सुधार आएगा और आप बारीक डिटेल्स पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य चमकाने वाला और बड़ी खुशखबरी लाने वाला साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. आज आपके पास सुव्यवस्थित शॉर्ट नोट्स होने से कड़ा 'रिवीजन' करना बहुत आसान हो जाएगा और समय की बड़ी बचत होगी, यह ऑर्गनाइजेशन आज आपकी स्टडी एफिशिएंसी (पढ़ने की क्षमता) को काफी बढ़ा देगा जिससे परीक्षाओं में सफलता निश्चित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुराने सभी वैचारिक मतभेदों को हमेशा के लिए समाप्त करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से असीम सुख, आदर और सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके रिश्तों में गजब की 'सरेंडर' (समर्पण) की पावन भावना आने से, जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी सभी दरारें और गलतफहमियां पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी; क्योंकि हमेशा याद रखें रिश्तों में थोड़ा झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आपसी बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने का सबसे पवित्र साधन है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगा. काम का प्रेशर घटने और विजुअल्स आकर्षक होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और निर्जला एकादशी की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज के दिन सुबह केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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