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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 25 June 2026: धनु राशि प्रोडक्ट फोटोग्राफी सुधारने से ई-कॉमर्स सेल्स में आएगा बंपर बूस्ट, बढ़ेगा कन्वर्जन रेट

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 June 2026: धनु राशि प्रोडक्ट फोटोग्राफी सुधारने से ई-कॉमर्स सेल्स में आएगा बंपर बूस्ट, बढ़ेगा कन्वर्जन रेट

Sagittarius Horoscope 25 June 2026: निर्जला एकादशी पर व्यापारियों को मिलेगा ई-कॉमर्स सेल्स में बंपर बूस्ट, क्या आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेगी काम करने की पूरी स्वतंत्रता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और ई-कॉमर्स विस्तार का साबित होगा. ई-कॉमर्स (E-commerce) और ऑनलाइन स्टोर चलाने वाले जातकों के लिए आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्वालिटी को सुधारना सेल्स में जबरदस्त और बंपर बूस्ट (बढ़ोतरी) लेकर आएगा; आपके विजुअल्स आकर्षक होने से ग्राहकों का कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाएगा. डे स्टार्टिंग में अपने लक्ष्यों को दोबारा देखने और उन्हें रिवाइज करने से बिजनेस की आगे की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी; टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आज नई तकनीक अपनाने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतें पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन वर्तमान नौकरी में गजब का वर्चस्व और रचनात्मक आजादी दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में 'आईटी प्रोफेशनल्स' को अधिकारियों और मैनेजमेंट की तरफ से काम करने की पूरी स्वतंत्रता (स्वायत्तता) मिलेगी; बॉस आपकी अद्भुत क्षमताओं पर पूरा भरोसा दिखाएंगे और आपको अपने तरीके से काम करने की छूट देंगे, अधिकारियों का यह अटूट विश्वास आज आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा. 

दफ्तर में काम का प्रेशर घटने से आज आपको हर कार्य को बहुत शांति और बेहतर तरीके से करने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी में बड़ा सुधार आएगा और आप बारीक डिटेल्स पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य चमकाने वाला और बड़ी खुशखबरी लाने वाला साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. आज आपके पास सुव्यवस्थित शॉर्ट नोट्स होने से कड़ा 'रिवीजन' करना बहुत आसान हो जाएगा और समय की बड़ी बचत होगी, यह ऑर्गनाइजेशन आज आपकी स्टडी एफिशिएंसी (पढ़ने की क्षमता) को काफी बढ़ा देगा जिससे परीक्षाओं में सफलता निश्चित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुराने सभी वैचारिक मतभेदों को हमेशा के लिए समाप्त करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से असीम सुख, आदर और सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके रिश्तों में गजब की 'सरेंडर' (समर्पण) की पावन भावना आने से, जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी सभी दरारें और गलतफहमियां पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी; क्योंकि हमेशा याद रखें रिश्तों में थोड़ा झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आपसी बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने का सबसे पवित्र साधन है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगा. काम का प्रेशर घटने और विजुअल्स आकर्षक होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और निर्जला एकादशी की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज के दिन सुबह केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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