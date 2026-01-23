हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Rashifal 23 January 2026: धनु राशि के लिए तनाव भरा दिन, सेहत और प्रॉपर्टी मामलों में सावधानी

Dhanu Rashifal 23 January 2026: धनु राशि के लिए तनाव भरा दिन, सेहत और प्रॉपर्टी मामलों में सावधानी

Sagittarius Horoscope 23 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Jan 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धनु राशि वालों के लिए दिन मिश्रित लेकिन सीख देने वाला रहेगा. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में स्थित होने से मन, घर, संपत्ति और शिक्षा से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज अनिद्रा, मानसिक थकान और बेचैनी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और तनाव लेने से ऊर्जा में कमी आएगी. आलस को खुद पर हावी न होने दें. हल्का योग, प्राणायाम और समय पर सोने की आदत से राहत मिलेगी. क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि विष दोष के कारण गुस्सा सेहत और रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में धैर्य रखना होगा. यदि सीनियर अधिकारी से संपर्क नहीं बन पा रहा है तो जूनियर स्तर पर बातचीत करने से रास्ता निकल सकता है. लीगल मामलों में दखल न दें और जिन प्रोफेशनल्स को जिम्मेदारी दी है, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दें. प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात में अड़चन आ सकती है, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों की वर्किंग स्किल में कुछ कमी महसूस हो सकती है, जिससे काम समय पर पूरा नहीं होगा. आत्मविश्लेषण करें और अपनी कार्यशैली सुधारने पर ध्यान दें. ग्रह गोचर आगे चलकर आपके लिए लाभकारी स्थितियां बना रहा है, इसलिए निराश न हों. फोकस और अनुशासन से करियर में स्थिरता आएगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी या घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट पर नियंत्रण रखें. आज किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले को टालना बेहतर रहेगा. भविष्य की योजनाओं पर धीरे और सोच-समझकर आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. गुस्से और कठोर शब्दों से बचना बहुत जरूरी है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन संवाद बनाए रखने से समाधान निकलेगा. जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा, बशर्ते आप अपनी बात शांति से रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों को आज पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी. जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें गहराई से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें घोषित न होने से तनाव रहेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास भविष्य में सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग रेड
भाग्यशाली अंक 8
अभाग्यशाली अंक 2

उपाय
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना सही है
उत्तर सावधानी जरूरी है. कागजात अच्छी तरह जांचें और जल्दबाजी न करें.

प्रश्न 2 क्या नौकरी में परेशानी स्थायी रहेगी
उत्तर नहीं. यह अस्थायी है. आत्मविश्वास और मेहनत से स्थिति सुधरेगी.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है
उत्तर मेहनत वाला दिन है. फोकस बनाए रखने से आगे लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Jan 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
