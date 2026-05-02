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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 2 May 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से बरसेगा धन और करियर को मिलेगी नई दिशा, जानें शुभ मुहूर्त

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 May 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से बरसेगा धन और करियर को मिलेगी नई दिशा, जानें शुभ मुहूर्त

Saggitarius Horoscope: धनु राशि 2 मई 2026 बुधादित्य योग से पेंडिंग पेमेंट्स मिलेंगे. बिजनेस में नई डील्स फाइनल होंगी, ऑफिशियल ट्रिप करियर को नया मोड़ देगी. डिनर की प्लानिंग से रिश्तों में मजबूती आएगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:40 AM (IST)
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  • धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे।
  • कार्यक्षेत्र में मेहनत और रणनीति की सराहना होगी, करियर में नया मोड़ आएगा।
  • कलाकारों के लिए दिन शानदार, प्रतिभा दिखाने का मिलेगा अवसर।
  • पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य और सुनफा योग आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती प्रदान करेंगे. आज आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन वर्षा" का है. बिजनेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और कई नई डील्स आपके पक्ष में फाइनल हो सकती हैं. बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से आपके पुराने पेंडिंग पेमेंट्स आज बैंक खाते में जमा हो सकते हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय अत्यंत लाभकारी है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और सटीक रणनीति का लोहा माना जाएगा. सीनियर्स आपके प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में सहयोग देंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन विशेष है; आपको किसी आधिकारिक यात्रा (Official Trip) पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपके करियर को एक नया मोड़ देने वाली साबित होगी. ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठकर आज आप अपनी अलग पहचान बनाएंगे.

कला और प्रतिभा (Art & Talent)

कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. अपने फील्ड पर आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा. आपकी मेहनत को देखते हुए आपको किसी बड़े इवेंट या समारोह में शामिल होने का निमंत्रण (Invitation) मिल सकता है. आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी, जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का साम्राज्य रहेगा. अपनों के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. वीकेंड के उत्साह में आप अपने लवर या लाइफ पार्टनर के साथ शानदार डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से भी मन प्रसन्न रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी. मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे आप जटिल निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे. उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में स्थायी स्थान दें.

  • भाग्यशाली रंग: मरून (साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए 2 मई 2026 का दिन आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सराही जाएगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। हो सकता है आपको किसी आधिकारिक यात्रा पर जाना पड़े जो करियर में नया मोड़ लाएगी।

कलाकारों के लिए 2 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

कलाकारों के लिए यह दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर लाएगा। आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी और आपको किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है।

धनु राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और संतान पक्ष से भी खुशी मिलेगी।

2 मई 2026 को धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे।

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