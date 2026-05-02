Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे।

कार्यक्षेत्र में मेहनत और रणनीति की सराहना होगी, करियर में नया मोड़ आएगा।

कलाकारों के लिए दिन शानदार, प्रतिभा दिखाने का मिलेगा अवसर।

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य और सुनफा योग आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती प्रदान करेंगे. आज आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन वर्षा" का है. बिजनेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और कई नई डील्स आपके पक्ष में फाइनल हो सकती हैं. बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से आपके पुराने पेंडिंग पेमेंट्स आज बैंक खाते में जमा हो सकते हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय अत्यंत लाभकारी है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और सटीक रणनीति का लोहा माना जाएगा. सीनियर्स आपके प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में सहयोग देंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन विशेष है; आपको किसी आधिकारिक यात्रा (Official Trip) पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपके करियर को एक नया मोड़ देने वाली साबित होगी. ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठकर आज आप अपनी अलग पहचान बनाएंगे.

कला और प्रतिभा (Art & Talent)

कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. अपने फील्ड पर आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा. आपकी मेहनत को देखते हुए आपको किसी बड़े इवेंट या समारोह में शामिल होने का निमंत्रण (Invitation) मिल सकता है. आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी, जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का साम्राज्य रहेगा. अपनों के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. वीकेंड के उत्साह में आप अपने लवर या लाइफ पार्टनर के साथ शानदार डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से भी मन प्रसन्न रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी. मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे आप जटिल निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे. उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में स्थायी स्थान दें.

भाग्यशाली रंग: मरून (साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक)

मरून (साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना शुभ रहेगा.

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