Aaj ka Dhanu Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और नई उपलब्धियां देने वाला रहेगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आज आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी. आपकी कुंडली में धृति और गजकेसरी योग बनने से बिजनेसमैन के काफी दिनों से अटके हुए भुगतान (पेमेंट) संबंधी सभी मामले आज सुलझ जाएंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत और तनाव मुक्त रहेगा. फैमिली (परिवार) के बड़ों का गाइडेंस (मार्गदर्शन) और उनका अनुभव आज बिजनेसमैन के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा, जिससे सालों से रुका हुआ आपके व्यापार का कोई बड़ा विस्तार कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके बॉस आज आपके धैर्य, समझदारी और कार्यकुशलता की खुलेआम तारीफ करेंगे. वे आपको कंपनी की भविष्य की बड़ी और गुप्त योजनाओं के लिए अपना राइट हैंड (दाहिना हाथ) मानकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे. यदि आप लंबे समय से अपने परिवार के पास ट्रांसफर (तबादला) कराने का प्रयास कर रहे थे, तो आज उस दिशा में बहुत ही सकारात्मक प्रगति होगी और आपको खुशखबरी मिल सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए मंगलवार का दिन मैदान फतह करने का रहेगा. खेल के मैदान पर आज आपका पूरा वर्चस्व रहेगा और आप अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की अद्भुत क्षमता रखेंगे. आपकी चपलता और खेल भावना को देखकर आपके कोच और चयनकर्ता (सिलेक्टर्स) आपसे बेहद प्रभावित होंगे, जिससे भविष्य में बड़े स्तर पर खेलने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मिठास घोलने वाला रहेगा. आपकी वाणी की मधुरता और सौम्यता आज अपनों का दिल जीत लेगी, जिससे परिवार में आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में उभरेगी. यदि आप अपने घर में किसी बड़े मांगलिक कार्य या उत्सव की योजना बना रहे थे, तो आज परिवार के साथ मिलकर उस पर अंतिम मुहर लग सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. सप्तम चंद्रमा और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह गायब रहेगा. आप शारीरिक रूप से खुद को बेहद चुस्त-दुरुस्त और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, जिससे आपके काम करने की गति भी बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सप्तम भाव के चंद्रमा और गजकेसरी योग के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए हनुमान जी को चने का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. साथ ही केसर का तिलक मस्तक पर अवश्य लगाएं.

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