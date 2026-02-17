Dhanu Rashifal 17 February 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा, जिससे आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. मानसिक तनाव के कारण नींद में कमी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. बेवजह की भागदौड़ से बचें और खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम के लिए समय निकालें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें या बहुत सोच-समझकर लें. जल्दबाजी में लिया गया एक गलत निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सलाह है कि किसी भी विवाद की स्थिति में खुद उलझने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर की सलाह लें. आपके विरोधी आज सक्रिय रहेंगे और आपके काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

जॉब और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज हालात बहुत अनुकूल नहीं दिख रहे हैं. ऑफिस में दूसरों के भरोसे बैठने की गलती न करें; अपना काम खुद निपटाना ही आज की सफलता की कुंजी है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहकर शांति और संयम के साथ अपना दिन बिताएं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. अपनी फील्ड में कोई नई तकनीक या हुनर (Skill) सीखने का प्रयास आपको एक अद्भुत और सकारात्मक अहसास कराएगा. यह अनुभव भविष्य में आपके करियर को नई दिशा देगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

बाहरी तनाव के बीच घर आपके लिए सुकून की जगह बनेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम और तालमेल में वृद्धि होगी. मुश्किल समय में पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. परिवार के बड़ों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

ब्राउन (Brown) भाग्यशाली अंक: 8 (अशुभ अंक: 4)

8 (अशुभ अंक: 4) शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें, लेकिन यह अंततः लाभकारी रहेगी.

उत्तर दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें, लेकिन यह अंततः लाभकारी रहेगी. अचूक उपाय: आज माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. 12वें भाव का चंद्रमा धनु राशि को कैसे प्रभावित करता है?

12वां भाव व्यय, विदेश और एकांत का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं या व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है.

2. विरोधियों से निपटने के लिए आज क्या रणनीति अपनाएं?

आज बहस करने के बजाय अपने काम से जवाब दें. अपनी कमजोरियां और बिजनेस के राज किसी के साथ साझा न करें. मौन रहना आज आपका सबसे बड़ा हथियार है.

3. आज निवेश करना सुरक्षित है या नहीं?

चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज बड़े निवेश या नए सौदों से बचना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.