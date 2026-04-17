विदेशी निवेश और पुराने ग्राहकों से मिलने वाले ऑर्डर्स आपके धन लाभ के मुख्य स्रोत रहेंगे. सैलरी बढ़ने की भी प्रबल संभावना है.
Aaj ka Dhanu Rashifal 17 April 2026: धनु राशि मैनेजमेंट देगा बड़ी जिम्मेदारी, विपक्ष के नेता बढ़ाएंगे आपकी राजनीतिक ताकत
Sagittarius Horoscope 17 April 2026: धनु राशि वालों को सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. संतान सुख और रोमांस के लिए दिन श्रेष्ठ है. बिजनेस में विदेशी लाभ के योग हैं. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- धनु राशि के लिए खुशियों और आर्थिक प्रगति का दिन.
- व्यापार में वृद्धि, विदेशी बैंकों से पूंजी मिलने के आसार.
- नौकरी में वेतन सुधार, कठिन प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी.
- पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध और शिक्षा में शुभ संकेत.
Aaj ka Dhanu Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए खुशियों और आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.
पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन इसके बाद चन्द्रमा आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो बुद्धि और संतान का स्थान है. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का साथ मिलने से आज आपके पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सफल रहने वाला है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके ब्रांड की साख बढ़ेगी, जिससे विदेशी बैंकों से कम ब्याज दर पर वर्किंग कैपिटल मिलने का रास्ता साफ होगा. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पुराने ग्राहकों के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे, जिससे रिपीट ऑर्डर्स (Repeat Orders) में भारी इजाफा होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए नए निवेश की योजना बनेगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. मैनेजमेंट आपके सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) में सुधार करने पर विचार कर सकता है, जो आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर होगा. आपको किसी ऐसे पुराने और कठिन प्रोजेक्ट के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे अब तक कोई हल नहीं कर पाया था. आपकी कार्यकुशलता और समस्या सुलझाने की क्षमता की प्रशंसा होगी.
हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए आज बाहर के खाने-पीने से पूरी तरह बचें. घर के बने ताजे और सात्विक भोजन को ही प्राथमिकता दें. विष दोष के समय थोड़ा मानसिक भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर सुधर जाएगा.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. पांचवें भाव का चन्द्रमा माता-पिता को संतान सुख प्रदान करेगा. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहने वाला है. अविवाहितों के लिए आज का दिन खास है; उन्हें मनपसंद जीवनसाथी मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं. राजनीति के क्षेत्र में विपक्ष के कुछ बड़े नेता आपके संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपके गठबंधन की शक्ति बढ़ेगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन धैर्य और अनुशासन का है. कठिन समय में भी आपकी शांति और मेहनत आपकी परफॉरमेंस में बड़ा सुधार लाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में आज किए गए प्रयास भविष्य में बड़े और सुखद परिणाम देंगे.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय
कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं, इससे भाग्य में वृद्धि होगी.
FAQs
1. आज धनु राशि वालों के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?
आज विदेशी निवेश और पुराने ग्राहकों से मिलने वाले ऑर्डर्स आपके धन लाभ के मुख्य स्रोत रहेंगे. सैलरी बढ़ने की भी प्रबल संभावना है.
2. अविवाहितों के लिए आज क्या विशेष है?
आज के सितारे संकेत दे रहे हैं कि अविवाहितों को उनकी पसंद का जीवनसाथी मिल सकता है या विवाह की बात पक्की हो सकती है.
3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानियां बरतें?
पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बाहर के जंक फूड से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज धनु राशि वालों के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?
अविवाहितों के लिए आज क्या विशेष है?
आज के सितारे संकेत दे रहे हैं कि अविवाहितों को उनकी पसंद का जीवनसाथी मिल सकता है या विवाह की बात पक्की हो सकती है.
स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानियां बरतें?
पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बाहर के जंक फूड से परहेज करें और घर का बना ताजा खाना खाएं.
धनु राशि के जातकों के लिए आज करियर में क्या अवसर हैं?
मैनेजमेंट आपके सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार कर सकता है और आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है.
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