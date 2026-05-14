Aaj ka Dhanu Rashifal 14 May 2026: धनु राशि अनिद्रा और मानसिक भटकाव कर सकते हैं परेशान, छात्रों और नौकरीपेशा जातक आज सतर्क रहें
Sagittarius Horoscope 14 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Dhanu Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. चंद्रमा आज आपके 4थे भाव में विराजमान हैं, जिससे सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है. विशेष रूप से रात्रि 10.34 तक चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन विष दोष के कारण सावधानी आवश्यक है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.
व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्क रहने का है. ग्रह गोचर कुछ गड़बड़ा जाने से फैमिली बिजनेस में बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. रात्रि 10.34 तक चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से विदेशी सौदों में आज भारी नुकसान के योग बन रहे हैं. शिपमेंट में देरी होने के कारण आपके महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक्स और कागजी कार्यवाही पर पैनी नजर रखें.
नौकरी और करियर (Job & Career)
जो लोग अपने घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज अकेलेपन और होम-सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से कार्यस्थल पर ध्यान लगाने में कठिनाई होगी और काम की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. ऑफिस का तनाव हावी न होने दें और सहकर्मियों से बातचीत कर मन को हल्का रखें. नई जिम्मेदारियों को लेने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद को लेकर विवाद होने की संभावना है. फैमिली में आज किसी पुरानी बात को लेकर अचानक कड़वाहट पैदा हो सकती है, जिससे घर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहेगा. रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए बहस से बचें और बड़ों की बातों को धैर्य से सुनें.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competition Exam) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. एकाग्रता की कमी और मानसिक भटकाव के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. सोशल मीडिया या अन्य बाहरी गतिविधियों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है. घरेलू कार्यों की अनदेखी और ऑफिस का तनाव आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. मानसिक बोझ के कारण आज आपको अनिद्रा (Insomnia) की समस्या हो सकती है, जिससे आप अगले दिन खुद को काफी थका हुआ और बोझिल महसूस करेंगे. पर्याप्त आराम करें और सोने से पहले ध्यान (Meditation) का सहारा लें.
वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक मामलों में आज जोखिम न लें. प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में विवाद के योग हैं, इसलिए निवेश करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक हानि से बचने के लिए अपनी प्लानिंग को फिर से चेक करने की जरूरत है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अनलक्की अंक: 3
विशेष उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल दान करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि विष दोष का प्रभाव कम हो सके.
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